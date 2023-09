Fact checked

Las pajitas de papel han ganado popularidad como una alternativa sostenible a las pajitas de plástico. La preocupación por la contaminación del plástico en nuestros océanos y la acumulación de desechos plásticos en general ha llevado a una creciente demanda de productos más respetuosos con el medio ambiente. Este tipo de pajitas se han promocionado como una solución ecológica, ya que son biodegradables y compostables, lo que significa que se descomponen en el medio ambiente sin causar daño.

Aunque las pajitas de papel son consideradas una opción más sostenible que las de plástico, no están exentas de controversia y riesgos para la salud. Existen una serie de problemas asociados que, sin duda, son dignos de tener en cuenta, entre ellos la presencia de microplásticos, la contaminación química, el riesgo de asfixia cuando la pajita se descompone prematuramente…

A estos problemas, además, se suma la presencia en cantidades notorias de perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) que son los llamados ‘químicos eternos’ por lo mucho que tardan en descomponerse. Tal y como los describe la Agencia Europea de Medioambiente, están asociados a problemas de salud como daños hepáticos, enfermedad tiroidea, obesidad, problemas de fertilidad o cáncer. Las sustancias son un grupo de más de 4.700 agentes químicos sintéticos, ampliamente utilizados, que se acumulan a lo largo del tiempo en los seres humanos y en el medio ambiente.

Sustancias nocivas en las pajitas

El estudio, publicado en la revista ‘Food Additives&Contaminants’, ha revelado que después de analizar 39 marcas diferentes de pajitas, que incluyen pajitas de cartón, de plástico, bambú, acero inoxidable, vidrio…se detectó que la mayor abundancia de PFAS aparecía en las pajitas de papel. De las analizadas, 27 de ellas contenían perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, con las pajitas de papel siendo las más propensas a contener estas nocivas sustancias, detectándose en 18 de 20 marcas. Los PFAS son una familia de más de 12.000 químicos perfluorados. Son utilizados en la industria propiedades repelentes al agua y resistencia al fuego. Al estar consideradas sustancias nocivas tanto para humanos como medio ambiente y animales, este estudio ha hecho saltar las alarmas.

El líder del estudio de la Universidad de Amberes Thimo Groffen, afirma que no está claro si los fabricantes añaden intencionadamente PFAS a las pajitas como recubrimiento impermeable. Plantea que, quizás, los PFAS estén presentes de forma accidental durante el proceso de producción o que las pajitas de bambú contengan trazas de PFAS debido a que las plantas crecen en suelos contaminados. Eso, en el caso de que la presencia de los químicos sea accidental. La otra posibilidad sería que las empresas estuvieran añadiendo estos productos químicos con el objetivo de impermeabilizar las pajitas, para que aguanten durante más tiempo sumergidas en líquido. Aunque, a la vista de los resultados de las pajitas actuales, no está claro que estén funcionando adecuadamente.

Por otro lado, el investigador apacigua los miedos más acuciantes. Aclara que el riesgo individual de usar las pajitas es probablemente bajo, es decir, que no pasa nada por emplearlas esporádicamente, pero advierte que conviene reducir al mínimo la exposición a PFAS siempre que se pueda, ya que no se eliminan del organismo: «Pequeñas cantidades de perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, aunque no son dañinas en sí mismas, pueden aumentar la carga química ya presente en el cuerpo».

Mejor acero

A pesar de todo, el consenso entre los investigadores es que las pajitas de papel o bambú siguen siendo mejores para el medio ambiente que las tradicionales de plástico. Groffen, pero aclara que lo mejor sería que se adoptasen las pajitas de acero inoxidable o las de vidrio, porque al final, ahí está el quid, «si vienen con PFAS, ya no son tan ecológicas».

Las pajitas de acero y vidrio son lavables, no ofrecen ningún peligro y pueden usarse para siempre, reduciendo de forma drástica su impacto medioambiental y huella de CO₂. En algunos países de Europa, este tipo de pajitas se están convirtiendo en opciones cada vez más extendidas y que, por estos motivos, gozan de popularidad entre la población.

Pero, ¿qué hacer cuando todavía no hemos conseguido dar el paso a las pajitas de acero? Evidentemente, las pajitas de acero son más caras y su implantación de momento dista mucho de ser generalizada. Por este motivo, y mientras tengamos que continuar utilizando pajitas de papel o bambú (por gusto o por obligación), hay algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a minimizar los impactos para nuestra salud.

Elegir pajitas de papel de alta calidad : optar por marcas de confianza que cumplan con los estándares de seguridad alimentaria y ambiental.

Almacenar adecuadamente : mantener las pajitas de papel en un lugar limpio y seco para evitar la contaminación por humedad, moho o bacterias.

Leer las etiquetas : verificar si las pajitas de papel contienen alérgenos conocidos si se tiene alguna alergia o sensibilidad.

Evitar la exposición prolongada a líquidos : consumir las bebidas rápidamente para reducir la posibilidad de degradación de las pajitas.

En última instancia, la elección de utilizar pajitas de papel o cualquier otro tipo de pajita debe basarse en una evaluación equilibrada de los beneficios ambientales y los riesgos para la salud. La investigación continua en este campo que es crucial para comprender mejor los posibles efectos para la salud y garantizar que las alternativas sean seguras tanto para los consumidores como para el medio ambiente.