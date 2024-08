Fact checked

Un estudio reciente ha sugerido una posible relación entre el consumo de eritritol, un edulcorante sin calorías, y un aumento en el riesgo de formación de coágulos sanguíneos, lo que podría elevar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. El eritritol es un tipo de poliol, un alcohol de azúcar, que se usa ampliamente en alimentos como sustituto del azúcar debido a su bajo contenido calórico y su capacidad para imitar su sabor.

El estudio encontró que las personas con niveles más altos de eritritol en su sangre tenían más probabilidades de experimentar eventos adversos cardiovasculares como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Además, en experimentos de laboratorio y con animales, se observó que el eritritol podría facilitar la coagulación de la sangre, aumentando el riesgo de formación de trombos.

«Lo sorprendente es que en todos los sujetos, todas las medidas de respuesta plaquetaria (coagulación) aumentaron tras la ingestión de eritritol», afirmó el Dr. Stanley Hazen, autor principal del estudio y director del Centro de Diagnóstico y Prevención Cardiovascular del Instituto de Investigación Lerner de la Clínica Cleveland.

«Se trata de la primera comparación directa de los efectos de la ingesta de glucosa frente a la de eritritol en múltiples medidas distintas de la función plaquetaria», ha advertido Hazen. «La glucosa no influye en la coagulación, pero el eritritol sí».

Sin embargo, es importante destacar que este estudio es observacional y no prueba causalidad directa, además de haberse realizado en un grupo concreto de personas. Los investigadores han señalado que se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos y para entender mejor cómo el eritritol podría influir en la salud cardiovascular. Además, las cantidades de eritritol que se encontraron asociadas con un mayor riesgo son mayores que las que una persona promedio consumiría en una dieta normal, lo que sugiere que los riesgos pueden estar relacionados con el consumo excesivo.

Este estudio ha generado preocupaciones, especialmente dado que el eritritol ha sido considerado un edulcorante seguro por las autoridades sanitarias durante muchos años. Sin embargo, y a la espera de nuevas investigaciones, los expertos recomiendan moderar el consumo de este edulcorante, especialmente en personas con factores de riesgo preexistentes para enfermedades cardíacas.

¿A qué se consideran alcoholes de azúcar?

Los alcoholes de azúcar, también conocidos como polioles, son un tipo de carbohidrato que comparten propiedades tanto de los azúcares como de los alcoholes, aunque no contienen etanol (el tipo de alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas). Se utilizan comúnmente como edulcorantes en una variedad de productos alimenticios, especialmente en aquellos etiquetados como «sin azúcar» o «bajos en carbohidratos», debido a que proporcionan dulzura con menos calorías que el azúcar regular (sacarosa).

Principales características

Menos calorías: Los alcoholes de azúcar contienen entre 1.5 y 3 calorías por gramo, menos que el azúcar, que tiene aproximadamente 4 calorías por gramo.

Bajo impacto en la glucosa sanguínea: Al ser absorbidos de manera más lenta y en menor cantidad en el intestino, los alcoholes de azúcar tienen un menor impacto en los niveles de azúcar en sangre y de insulina, lo que los hace atractivos para personas con diabetes.

No causan caries dentales: A diferencia de los azúcares tradicionales, los alcoholes de azúcar no son fermentados por las bacterias en la boca, por lo que no contribuyen a la formación de caries.

Efecto laxante: En cantidades grandes, los alcoholes de azúcar pueden causar malestar digestivo, como hinchazón, gases y diarrea, ya que no se absorben completamente en el intestino.

Ejemplos de alcoholes de azúcar

Eritritol: Contiene prácticamente cero calorías y es muy utilizado en productos bajos en carbohidratos y sin azúcar.

Xilitol: Utilizado en chicles, pastillas para la garganta y productos dentales, tiene aproximadamente el 60-70% del dulzor del azúcar.

Sorbitol: Común en dulces, chicles y productos sin azúcar, tiene un 60% del dulzor del azúcar.

Maltitol: Utilizado en muchos productos horneados y dulces sin azúcar, tiene alrededor del 75-90% del dulzor del azúcar.

Estos edulcorantes se encuentran en muchos alimentos y productos, incluyendo gomas de mascar, dulces, chocolates sin azúcar, productos horneados, y helados. Aunque son útiles para reducir la ingesta calórica y controlar los niveles de azúcar en sangre, es importante consumirlos con moderación debido a sus posibles efectos secundarios digestivos.