La OMS advierte: los edulcorantes no son recomendables para controlar el peso

Los edulcorantes no son recomendables para controlar el peso, la OMS ha lanzado un serio aviso. Lo que comemos tiene mucho que ver en cómo funciona nuestro cuerpo.

Es importante cuidar cada uno de los elementos que ingerimos y hacerlo de la mejor forma posible. Si estás deseando perder peso, evita los edulcorantes, algo que quizás te sorprenda, pero los últimos estudios y sobre todo la OMS desaconseja por completo. Los motivos de esta advertencia seguro que te sorprenderán y quizás te dejarán sin habla, pero hay una razón de ser para este elemento.

Los edulcorantes no son recomendables para controlar el peso

El azúcar es un enemigo de la salud, su aportación al cuerpo es mínima y por el contrario ofrece muchas contraindicaciones. Una de las pandemias de este siglo XXI es la diabetes que ha aumentado considerablemente durante los últimos tiempos como consecuencia de una obesidad cada vez mayor de la población.

Son muchos los que miran hacia el interior de una serie de alimentos que no les benefician. Si nos paramos a mirar en la composición de muchos alimentos, comprobaremos que estamos ante una serie de elementos que son claves y que quizás no conocíamos.

El sabor dulce, aunque no sé note tiene azúcar en casi todas partes, por lo que es importante ver antes de qué está formado esta composición que acabará siendo la que marque la diferencia. Los edulcorantes hacer aumentar esta dependencia con un sabor dulce que no es demasiado bueno.

Especialmente si lo combinamos con la situación actual en la que nos movemos por el mundo. El sedentarismo se une a esa mala alimentación y acaba provocando un colapse aún mayor. Con unas cifras que no son nada buenas en cuanto al número de personas que buscan hoy en día la estabilidad.

Por lo que al final del recorrido si queremos perder peso, deberemos renunciar a unos edulcorantes que pueden acabar siendo los que perjudiquen más que ayuden. Aunque quizás cueste un poco, hay otras formas de notar el sabor dulce que quizás nos interesen más.

La OMS ha dejado muy claro qué es lo que necesitamos para evitar esos edulcorantes que no sirven para eliminar el antojo a dulces. Además, de ser artificiales o químicos que pueden hacer que nuestro cuerpo funcione de una manera peor a la que esperábamos.

Los edulcorantes deben salir de nuestra dieta

Los expertos en salud han dejado muy claro lo que hacen este tipo de edulcorantes que intentan suplantar el papel del azúcar. Aunque pueda parecer que estamos ante un tipo de elemento que añada salud, la realidad es muy distinta a lo establecido.

Los cambios en el tiempo nos afectan de lleno y pueden acabar siendo el peor enemigo de nuestra salud. Especialmente cuando nos dejamos llevar por un tipo de elemento que acaba provocando un problema incluso mayor. La OMS lo tiene claro «La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucaradas» Son palabras del Director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS: «Los edulcorantes sin azúcar no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional. Las personas deberían reducir totalmente el dulzor de la dieta, desde una edad temprana, para mejorar su salud”.

Los edulcorantes no nutritivos más usados son el acesulfamo-K, el aspartamo, el advantamo, los ciclamatos, el neotamo, la sacarina, la sucralosa, la estevia y los derivados de la estevia. El riesgo a diabetes tipo 2 o incluso a enfermedades cardiovasculares potencialmente mortales están en el orden del día.

Por lo que estaremos apostando con un cambio de dieta con aquello que necesitamos. Estar en forma y ofrecer a nuestro cuerpo aquello que necesitamos de la mejor manera posible. El dulzor de las frutas puede ser más beneficioso que uno que provoquemos artificialmente.

Si estás deseando perder peso, no lo dudes, ha llegado el momento de empezar a cuidarte y hacerlo con las herramientas necesarias. Dejando a un lado una ingesta de azucares o de edulcorantes que consigue un efecto contrario. En lugar de perder peso, puedes ganarlo, ya que son alimentos sin aportación alguna.

Lo único que le añaden a tu cuerpo son químicos que pueden favorecer la llegada de determinadas enfermedades. Elimina el dulce y disfruta de los sabores por sí solos, sin la necesidad de determinados alimentos que no son nada buenos para la salud y que pueden acabar perjudicándote más de lo que podrías imaginar. Dile adiós al azúcar y a los edulcorantes, la OMS ya ha lanzado un serio aviso sobre todos aquellos que están consumiéndose de forma masiva.