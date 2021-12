Este martes, 21 de diciembre, celebramos el Día Nacional del Niño con Cáncer. La Fundación Theodora tiene como objetivo fundamental humanizar la estancia de los niños hospitalizados a través de las visitas de los Doctores Sonrisa. OKSALUD habla con su director general, Alejandro Echegaray Arteaga.

PREGUNTA.- ¿Qué tiene previsto la Fundación Theodora para el Día Nacional del Niño con Cáncer?

RESPUESTA.- Fundación Theodora visita a todos los niños y niñas hospitalizados con independencia de cuál sea el motivo de su ingreso. Cada uno, a su manera, vive con angustia y temor su estancia en el hospital. Ahora bien, dicho esto, a los menores con cáncer siempre se les da un trato especial, tanto porque su situación es generalmente más delicada, suelen estar aislados, como por la cronicidad de su dolencia que les obliga a permanecer ingresados largas temporadas. Estas circunstancias hacen que sean los primeros en ser visitados por nuestros Doctores Sonrisa, para evitar contagios de otros menores, y que se establezca una relación mucho más estrecha con ellos que a veces se prolonga durante años. Ellos son los verdaderos amigos de los Doctores Sonrisa.

En cuanto a las acciones a desarrollar en ese día, creemos que no hay mejor homenaje que hacer nuestro trabajo como siempre y estar con ellos todos los días, llevándoles alegría e ilusión y haciéndoles sentir que están como en casa. Para nosotros todos los días son el día del niño con Cáncer.

P.- ¿Cuántos doctores sonrisa hay en la actualidad, cuántos hospitales visitan y a cuántos niños hacen reír? Hablar de las ciudades y de la periodicidad.

R.- En la actualidad trabajan con Fundación Theodora 31 Doctores Sonrisa y lo hacen en 59 hospitales y centros especializados para menores con diversidad funcional repartidos por 15 comunidades autónomas y 30 provincias. Estamos en los principales hospitales de las grandes capitales españolas como Madrid y Barcelona, pero también en hospitales de poblaciones más pequeñas y alejadas de las grandes áreas urbanas, así como en las dos provincias canarias, e incluso en la isla de La Palma.

En general las visitas presenciales son semanales, cuatro horas un día a la semana, aunque en algunos centros vamos dos veces. Las visitas virtuales, sin embargo, se llevan a cabo de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Hasta la llegada de la pandemia, visitábamos todos los años presencialmente a aproximadamente 30.000 menores, ¡y eso que estábamos sólo en 23 hospitales!

P.- Hablando de La Palma, ¿en qué consiste la campaña especial?

R.- El volcán de la Palma y todas las calamidades que ha provocado nos ha llevado a poner en marcha, en colaboración con entidades tan canarias como Fundación Disa, Binter Canarias y nuestros propios Doctores Sonrisa canarios, la iniciativa ‘Sonrisas de Emergencia’, gracias a la cual todas las semanas desde que comenzó la erupción de Cumbre Vieja nuestros artistas han podido visitar todas las semanas durante dos días seguidos no sólo a los niños y niñas hospitalizados, si no que también a aquellos confinados en colegios, centros deportivos o en sus propias casas, pero también a los voluntarios, bomberos, Protección Civil y a cuantos palmeros lo precisasen.

P.- ¿Se intensifica la actividad en Navidades?

R.- Sí y no, y me explico: durante el periodo navideño los responsables de las áreas de pediatría tratan de que los menores pasen esos días en su casa, por lo que si su dolencia no es grave, o si la operación se puede programar para más tarde, los menores no permanecen en el centro sanitario; sin embargo durante este periodo hay más concienciación social y nos encontramos con una mayor actividad relacionada con talleres solidarios, donaciones o entrega de juguetes. Esto nos sirve para dosificar nuestra acción a lo largo de los siguientes meses.

P.- De visita presencial a visita virtual en pandemia. ¿Cambia mucho la forma de hacer reír?

R.- Cambia el vehículo, pero la esencia es la misma. Los Doctores Sonrisa se caracterizan igual, ponen la misma ilusión y emplean las mismas técnicas, pero lo hacen a través de una pantalla. Al principio parecía que era un método alternativo, pero, según evolucionaba la pandemia, y podíamos volver presencialmente a más hospitales, el Programa Vivir se ha revelado como un complemento.

P.- Programa Vivir… ¿A qué otros programas dedican su tiempo los Doctores Sonrisa?

R.- Quizás el más conocido sea el Programa Planta, a través del cual nuestros Doctores Sonrisa, artistas hospitalarios profesionales -magos, músicos, cuenta-cuentos, «clowns», actores y actrices visitan a los menores hospitalizados con independencia de su dolencia. El Programa Aquí es de acompañamiento quirúrgico. Los Doctores Sonrisa acompañan al menor y su familia durante todo el proceso quirúrgico, desde que le recoge el enfermero en su habitación hasta que despierta de la anestesia. Se ha comprobado que cuando el menor es asistido en este programa necesita menos sedación previa y su recuperación es mucho más rápida. Capaces de sonreír trata de favorecer y hacer más fácil la labor de los profesionales que atienden a los menores con diversidad funcional consiguiendo no sólo que estos trabajen en un entorno mucho más alegre si no que su recuperación sensorial sea mayor y más rápida. Aquí intervienen los Señores y Señoras Sonrisa. El Programa Vivir, de visitas virtuales. Se desarrolló como consecuencia de las restricciones provocadas por la pandemia de Covid y consiste en visitas on line personales e individualizadas de aprox 15 minutos a los menores hospitalizados. Se hacen a través de whatsapp y una aplicación desarrollada por nuestro departamento de informática que permite salvaguardar la intimidad de los menores y contar siempre con el consentimiento de los progenitores. Acabamos de lanzar el Programa vivir plus, que permitirá que los hospitales más pequeños y alejados puedan disfrutar de los Doctores Sonrisa de vez en cuando. Además tenemos otros programas como Pequeños campeones para menores con trastornos alimentarios o Respiro para proporcionar evasión los fines de semana a los menores con diversidad funcional y ratos de asueto para sus familiares y cuidadores.

P.- Cuente una anécdota entrañable…

R.- Una anécdota que se repite con mucha frecuencia, pero que no por eso deja de ser entrañable se da cuando una persona adulta nos llama para decirnos que cuando era pequeña los Doctores Sonrisa la visitaron en el hospital y ahora que tiene hijos quiere colaborar con nosotros de alguna manera. También nos impacta cuando algún niño o niña pequeño nos envía una carta con un dibujo dedicado o cuando quiere donarnos lo que ha recibido por su cumpleaños para ayudar a otros niños.

P.- ¿Cómo se puede colaborar y quién colabora actualmente?

R.- En la actualidad tenemos tres tipos de colaboradores: los donantes particulares que bien espontáneamente o de forma regular nos hacen pequeñas aportaciones, la venta de productos (narices de colores, pulseras, corazones) fundamentalmente para bodas y cumpleaños y la financiación de empresas. Cualquiera puede participar, haciendo una pequeña donación, comprando un producto en nuestra tienda on line u organizando un taller de voluntariado corporativo desde su empresa. ¡Todo suma y se destina al mismo fin: humanizar la estancia de los menores en los hospitales! Me gustaría terminar diciendo que las visitas de los Doctores Sonrisa a los niños hospitalizados pueden durar unos minutos, pero sus efectos continúan toda la vida, y no olvidemos que la sonrisa es la puerta de la felicidad.