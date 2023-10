Fact checked

Los programas de cribado poblacional reducen la morbilidad y la mortalidad prematuras del cáncer. Un ejemplo de ello es la mamografía, una prueba determinante en el cáncer de mama: el segundo tumor más diagnosticado en España, el más frecuente en la mujer y cuya incidencia ha aumentado en los últimos años.

Sin embargo, actualmente la edad de referencia para realizarse una mamografía está entre los 50 y los 69 años. Por ello, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y las 47 asociaciones de mujeres que están integradas en ella aprovechan el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama para hacer público su Manifiesto 2023, en el que recomienda ampliar desde los 45 a los 74 años la edad de las mujeres para hacerse una mamografía, en consonancia con el Plan Europeo de Lucha contra el cáncer y la puesta en marcha de protocolos para realizar el cribado de este tipo de cáncer en varones.

En este sentido, desde la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) recomiendan bajar la edad del cribado de cáncer de mama a los 40 años en consonancia con las guías americanas y con la tendencia de las guías europeas. En EEUU las nuevas directrices establecen que las mujeres deben someterse a una evaluación del riesgo de cáncer de mama a partir de los 25 años, y también recomiendan la mamografía a partir de los 40 años para aquellas con riesgo promedio, un enfoque de detección más moderno que ofrece la mayor reducción de la mortalidad, según la evidencia disponible y que se adapta a la incidencia actual de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años, y a las mejoras tecnológicas.

Para profundizar en este tema, OKSALUD entrevista a la doctora Myriam Montes, especialista en la mama de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y del Hospital Clínico San Carlos y mamografía Ntra. Sra. del Rosario en Madrid.

PREGUNTA.- Actualmente en España, ¿a qué edad se prescribe una mamografía? ¿Qué excepciones hay?

RESPUESTA.- En primer lugar, dependerá del escenario. Si la mujer acude porque se ha notado un bulto en la mama, a partir de los 30 años se le realizará una mamografía, y si es menor de 40 años una ecografía.

En el caso de las mujeres sanas, estaríamos hablando de cribado de cáncer de mama, que es una intervención que busca detectar precozmente el cáncer de mama, es decir, antes de que aparezcan síntomas, realizando mamografías periódicas. Esto redundará en un importante beneficio de reducción de la mortalidad por cáncer de mama e implicará muy probablemente tratamientos menos agresivos.

En España, nuestro sistema de salud ofrece a través de las comunidades autónomas la realización de una mamografía cada dos años a partir de los 50 años hasta los 69 años. En algunas comunidades autónomas, comienzan a los 45 años. El acceso a este cribado es sencillo en incluso en muchas comunidades es posible autocitarse a través de una aplicación.

Las mujeres con seguros privados también tienen acceso a realizarse su mamografía de cribado a través de su seguro. En este caso es posible acceder antes solicitándolo a su ginecólogo.

Radiólogos y otros profesionales que nos dedicamos al cáncer de mama, a través de nuestras sociedades científicas, recomendamos adelantar la edad de cribado siguiendo las guías americanas y la tendencia de las guías europeas. El cribado bienal entre 50 y 69 años está basado en evidencia obsoleta de hace más de 20 años. Actualmente por una parte ha aumentado la incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes y, por otro lado, la tecnología ha evolucionado mucho por lo que el cribado a partir de los 40 años podría beneficiar a muchas mujeres.

P.- ¿Qué aporta, desde el punto de vista preventivo del cáncer de mama, realizar una mamografía a los 40 años?

R.- Comenzar con los controles con mamografía a los 40 años supone prevención secundaria del cáncer de mama. El diagnóstico precoz salva vidas, y el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres en torno a los 40 años. Se debería hacer un esfuerzo por incluir a estas mujeres en el cribado de cáncer de mama del sistema de salud, dada la mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años que venimos observando en los últimos años.

P.- ¿También existe «controversia» en cuanto a la periodicidad de esta prueba? ¿Anual, bienal?

R.- Los controles bienales se estandarizaron hace muchos años cuando comenzó el cribado y desde entonces han cambiado muchas cosas. En muchos casos, la periodicidad bienal es suficiente para detectar precozmente un cáncer de mama, sobre todo en los cánceres más frecuentes que se dan en mujeres postmenopáusicas de tipo hormonal porque presentan un crecimiento lento. Sin embargo, hay otros tipos de cánceres, que son más frecuentes en mujeres jóvenes, con una biología más agresiva y crecimiento rápido, en el que la periodicidad bienal puede quedarse corta. Sin duda en el rango de edad entre los 40 y los 50 años en la Mamografía debería hacerse anualmente.

P.- ¿Cuándo esperáis que se unifique esta recomendación?

R.- Todo va más lento de lo que nos gustaría, pero según se van actualizando las guías, si vemos un esfuerzo por parte de los gobiernos de mejorar el cribado de cáncer de mama, y prueba de ello es que en España, algunas Comunidades Autónomas ya están haciendo el esfuerzo de ofrecer el cribado a partir de los 45 años.

P.- Al igual que es importante una edad de inicio en las momagrafías, ¿a partir de cierta edad ya no sería relevante hacerla?

R.- Actualmente en España se ofrece cribado con mamografía hasta los 69 años. Esta recomendación, que no se ha modificado desde hace muchos años, no refleja nuestra realiza actual. Dada la esperanza de vida tan alta de una mujer a día de hoy, las mujeres mayores de 69 años también pueden beneficiarse de un diagnóstico precoz, no sólo en reducción de mortalidad sino también en el beneficio de que un diagnóstico precoz, implica en muchas ocasiones tratamientos menos agresivos. Las guías europeas recomiendan ampliar el cribado al menos hasta los 75 años.