No requiere de incisiones en la piel, por lo que el sangrado es menor y el dolor postoperatorio es corto y leve. Además, no deja cicatrices externas y no hay riesgo de infecciones. En pacientes obesos o con intervenciones abdominales previas, al no abrir el abdomen se evitan muchas complicaciones que podrían surgir por adherencias o fibrosis.