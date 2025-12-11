Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En plena huelga médica nacional de cuatro días, marcada por la denuncia de condiciones laborales extremas y un profundo malestar en el colectivo, los profesionales han conseguido situar en el centro del debate la necesidad urgente de un estatuto propio que dé respuesta al grave déficit de especialistas y al deterioro progresivo de la sanidad pública. En este contexto, la ministra Mónica García ha anunciado para este jueves, una reunión con los sindicatos, un encuentro clave que podría abrir una vía de entendimiento o evidenciar, una vez más, la distancia entre el relato institucional y la realidad que viven los médicos. Así, en OKSALUD, hablamos con Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, para analizar el momento crítico que atraviesa el sistema y las expectativas ante la cita con el Ministerio de Sanidad.

Pregunta.- En su opinión, la ministra está más centrada en construir un relato de dudoso fundamento, un discurso más propio del marketing sanitario que de la realidad que afrontan los médicos cada día.

Respuesta.- La ministra de Sanidad, Mónica García, es evidente que ha perdido totalmente el respaldo social y, sobre todo, el apoyo del sector sanitario. El colectivo médico, en particular, lo tiene completamente en contra. Nunca en nuestra historia reciente se había conseguido aunar a todo el colectivo médico, incluidos los estudiantes de medicina en contra.

P.- Uno de vuestros argumentos centrales para reclamar un estatuto propio —y que la ciudadanía ya empieza a comprender— es haber visibilizado unas condiciones laborales contradictorias que, aunque eran un secreto a voces, muchos no alcanzaban a dimensionar. ¿Lo cree así?

R.- Hemos hecho un esfuerzo pedagógico enorme y por eso hemos ganado el relato: porque contamos la verdad. Cuando, por ejemplo, voy por Mallorca —y yo soy de Teruel— y explico en una frutería o en un restaurante que los médicos hacemos la especialización durante cuatro o cinco años que, además, no computan para una jubilación anticipada, la gente no se lo cree.

Cuando explico que llevamos 15 años con la paga extra recortada al 40% desde Zapatero —y que ese recorte lo mantuvieron Rajoy y después Pedro Sánchez— tampoco se lo creen.

Cuando contamos que las guardias son obligatorias y están peor pagadas que la hora ordinaria, no se lo creen. Y cuando explicamos que existe la movilidad forzosa, es decir, que un médico puede ser desplazado obligatoriamente por falta de personal, tampoco lo creen Todo esto demuestra lo desconectado que está el relato de la ministra respecto a la realidad sanitaria que es un apunte nada más lo expuesto ahora.

P.- Si hoy no se producen avances y la ministra Mónica García mantiene su postura, ¿qué pasos tiene previsto adoptar el colectivo?

R.-Pienso que Pedro Sánchez tiene que intervenir y llamar al orden a la ministra. No es normal esta actitud partidista que no sé donde conduce. La sanidad pública es un pilar del Estado del bienestar, un instrumento de equidad y justicia social, y ahora mismo está gravemente deteriorada por la falta de médicos.

Si el Gobierno —el relato de Pedro Sánchez— realmente considera que la sanidad pública es tan valiosa para los españoles y que hay que blindarla, ese blindaje pasa necesariamente por un estatuto propio que permita captar y fidelizar a los médicos en nuestro país. Esa es la raíz del problema, por ejemplo, de las listas de espera.

Además, la sanidad necesita financiación adecuada: no podemos seguir por debajo de la media del PIB sanitario. No sé si determinados fondos pueden usarse, pero estamos hablando de 60 mil millones que se van a devolver a Europa, es totalmente inverosímil. La Atención Primaria está agonizando y no existe un plan serio para rescatarla.

P.-¿Mantendrán la lucha por un estatuto propio hasta el final?

R.- Sea cual sea el Gobierno, nosotros seguiremos luchando por un estatuto propio. Nos plantearemos otras modalidades de huelga y más presión política. El llamado Estatuto Marco, que desde febrero ya califiqué de bodrio, sigue siendo un bodrio: no da respuesta al grave déficit de médicos especialistas en la sanidad pública española.

No podemos permitir que el médico sea el esclavo del siglo XXI, sobrecargado, sin conciliación, pagando con su salud mental y física el estrés crónico de jornadas interminables y guardias que no son cuatro al mes, sino muchas más porque faltan profesionales.

Ya basta. Ha llegado el momento de ponernos de pie, recuperar la autoestima y explicarle a la población que la Administración debe cuidarnos, no maltratarnos. Ahora mismo funciona como un Cronos mitológico que devora a sus propios hijos —en este caso, a los médicos— y no lo vamos a permitir, con este Gobierno o con el que venga.