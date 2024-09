Fact checked

El doctor Manuel Ruiz Borrego, coordinador de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, es uno de los principales investigadores que ha impulsado el estudio NATALEE en España. Así, este investigador señala la relevancia de estos resultados, ya que suponen una disminución del riego de que la enfermedad reaparezca, y, por lo tanto, se convierta en una enfermedad metastásica.

Un total de 47 hospitales de 12 comunidades autónomas, coordinados por GEICAM, han participado en el estudio internacional NATALEE, un ensayo clínico fase III liderado por el Translational Research In Oncology (TRIO) que evalúa la combinación de ribociclib más terapia endocrina estándar en pacientes con cáncer de mama precoz con receptores hormonales positivos y HER2 negativo (RH+/HER2-), que es el subtipo tumoral más frecuente.

Un análisis intermedio del estudio NATALEE ya demostró que este tratamiento reduce significativamente el riesgo de recaída de la enfermedad cuando se compara con la terapia endocrina adyuvante estándar en monoterapia, según se anunció en marzo de 2023, con un beneficio consistente en pacientes con cáncer de mama localizado en estadios II y III, independientemente de la afectación ganglionar. Los resultados definitivos del análisis primario del estudio se presentaron el día 2 de junio en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).

Pregunta.-¿Podríamos explicarnos en qué consiste el estudio de Fase III NATALEE y cuál es su importancia en el tratamiento del cáncer de mama localizado HR+/HER2-?

Respuesta.- El estudio NATALEE consiste en el intento de ubicar un nuevo fármaco que ha demostrado actividad en enfermedad metastásica en el campo de la enfermedad precoz. En este caso, el uso de ribociclib, unido al tratamiento hormonal convencional, para disminuir riesgo de recurrencia de la enfermedad.

P.- Los resultados del estudio muestran una reducción del 28,5% en el riesgo de caída. ¿Qué implica este hallazgo para los pacientes con cáncer de mama localizado en estadio II o III?

R.- En el contexto histórico de todo lo que hemos ido avanzando en la enfermedad localizada, estos resultados se pueden considerar como muy importantes, incluso resultados históricos, porque traerán como consecuencia la posibilidad de que muchas de las pacientes, incluso con estadios II sin afectación ganglionar axilar, no se hagan metastásicas en el futuro.

P.- ¿Qué características del ribociclib lo hacen especialmente efectivo en combinación con la terapia endocrina adyuvante?

R.-Ribociclib, además de la eficacia que ha demostrado en el ensayo NATALEE, tiene un perfil de toxicidad muy interesante. Es un fármaco prácticamente inocuo para las pacientes, lo que le da unas grandes posibilidades de uso en la práctica clínica habitual.

P.- En el estudio se incluyen pacientes con enfermedad ganglionar negativa, quienes normalmente no se consideran de alto riesgo. ¿Qué nos dicen los resultados sobre la necesidad de un tratamiento más intensivo en este grupo?

R.-Las series históricas de cáncer de mama de pacientes que no tienen afectación ganglionar axilar al inicio demuestran que, a lo largo de la evolución de la enfermedad, más de un 30% de las pacientes pueden recurrir y hacerse metastásicas. Por lo tanto, quedaba un campo de trabajo por hacer para estas pacientes, en el sentido de reducir su riesgo.

P.- ¿Cómo afecta este tratamiento a la supervivencia a largo plazo ya la calidad de vida de los pacientes?

R.- Aunque hay datos todavía inmaduros de supervivencia global para demostrar de una manera estadísticamente significativa que se impacta la supervivencia global, está claro que, por datos preliminares de otros estudios, sabemos que el hecho de que las pacientes consigan lo que se llama una disminución del riesgo de la enfermedad invasiva terminará ocasionando un incremento de la supervivencia global de las pacientes, con el consecuente impacto positivo para estas mujeres, que estarán completamente curadas.

P.- ¿Qué perfiles de pacientes se beneficiarán más de este enfoque terapéutico? ¿Cómo se seleccionan los candidatos ideales para recibir ribociclib?

R.- Creo que las pacientes que se deberían beneficiar son, justamente, pacientes parecidas a las del ensayo clínico. Es decir, las pacientes que tienen cáncer de mama receptores positivos con afectación ganglionar axilar y cáncer de mama sin afectación axilar o estadios II que tengan una serie de criterios de riesgo. También, unido al hecho de que podamos usar las plataformas genómicas para identificar pacientes estadio II ganglios negativo, que son mujeres de riesgo de recurrencia que, hasta ahora, no se habían recogido en los ensayos clínicos y que se pueden beneficiar del tratamiento.

P.- ¿Se han observado efectos secundarios significativos con el uso de ribociclib en este contexto? ¿Cómo se gestionan estos efectos en la práctica clínica?

R.- Los efectos secundarios de ribociclib son de carácter analítico. En los problemas en el electrocardiograma podemos considerar que son nulos y, fundamentalmente, se trata de problemas analíticos o efectos en el análisis que tienen que ver con el incremento de las transaminasas o con la disminución del nivel de los neutrófilos. Esto se arregla perfectamente retrasando la administración del fármaco y, si es necesario, reduciendo la dosis.

P.- A la luz de estos resultados, ¿cómo ve la evolución del tratamiento para

pacientes con cáncer de mama HR+/HER2- en los próximos años?

R.- La evolución del tratamiento del cáncer de mamá, en general, y del cáncer de mamá en receptores hormonales positivos, en particular, debe ser el intento de que la enfermedad metastásica no exista. La mayoría de las pacientes con enfermedad metastásica cáncer de mamá provienen de la enfermedad precoz, es decir, son mujeres que han tenido una enfermedad precoz y a lo largo de la evolución han recurrido. La aparición de una enfermedad de entrada metastásica es rara en las pacientes luminales, receptores hormonales positivos, en torno a un 10%. Por lo tanto, la evolución de la enfermedad y la evolución del tratamiento no es otra que conseguir terapias adecuadas para que la enfermedad local esté totalmente controlada y no se produzca enfermedad metastásica.