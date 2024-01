La depresión sonriente: que no te engañen bajo la apariencia oculta de la felicidad

Fact checked

A pesar de que solemos referirnos a este trastorno de una forma más bien general, hay varios tipos de depresiones posibles. Incluyendo aquellas que pasan desapercibidas a simple vista, lo que impide que la gente cercana observe los síntomas típicos. Hablando de ello, ¿qué es la depresión sonriente o depresión oculta, como la conocen algunos? ¿Cuáles son sus características?

Como su nombre indica, la depresión sonriente es aquella en la que el paciente parece feliz y realizado con su situación personal. Es una clase de depresión doblemente difícil, porque quien la sufre niega estar padeciéndola y quienes le rodean recién pueden notar el problema cuando ya es demasiado tarde. Estos pacientes tienen una vida aparentemente normal, más allá de todo.

¿Qué produce la depresión sonriente?

Son muchos los factores que confluyen para el desarrollo de la depresión oculta y explican por qué los casos se han multiplicado en los últimos años. Entre ellos la inseguridad y la incertidumbre que genera el no saber qué será de nosotros y nuestros seres amados.

Y por supuesto, el confinamiento como consecuencia de la pandemia por la Covid-19 no ha hecho más que propiciar este trastorno.

Los diagnósticos de apatía, ansiedad y finalmente depresión no han dejado de crecer, y aunque casi todos recuperamos nuestra vida anterior a los eventos desatados en marzo de 2020, su impacto sigue vigente en la salud mental.

Los psicólogos creen que la cifra de quienes no saben que conviven con esta depresión atípica es alta. Lamentablemente, es muy elevado el número de personas que de modo consciente -o no- ocultan este malestar.

Según Vanessa Rodríguez Pousada, profesora colaboradora de la UOC, especifica en la propia web de la universidad, que «El término depresión sonriente hace referencia a los cuadros depresivos que cursan con la sintomatología típica asociada a dichos trastornos, pero en los cuales el sujeto diagnosticado muestra un afán de ocultamiento. Y este anhelo redunda en una posición activa para que las personas que lo rodean no perciban el malestar al que está haciendo frente”.

¿Por qué se intenta ocultarla?

La respuesta es bastante simple: la sociedad nos exige que seamos felices. Al menos, que así nos mostremos a los demás. Condicionados por las redes sociales y su influencia, millones de individuos alrededor del mundo adoptan una apariencia alegre falsamente para no preocupar a sus familiares o amigos o bien para no evidenciar cierta fragilidad psicológica que cause rechazo entre quienes no entienden la problemática. Comprender cómo funciona la depresión sonriente es esencial para poder identificarla.

Pero que el paciente sea capaz de ocultar su depresión no la hace menos grave. Por el contrario, como puede disimular los síntomas principales de la depresión, cabe la posibilidad de que «explote» cuando esté absolutamente superado por la situación. Entonces, no quedará más salida que ir a buscar ayuda o bien tomar medicamentos tales como antidepresivos; o hasta buscar un centro de salud mental para que le ayuden a rehabilitarse.

¿Cómo descubrir si alguien tiene depresión sonriente?

Aclarado esto, hay señales de aviso que, si prestamos atención, pueden advertir sobre alguien con depresión sonriente.

Suelen tener más apetito de lo usual, por lo que es probable que suban de peso

Suelen tener más sueño de lo usual, por lo que es probable que les cueste despertarse

Pierden el interés por aquellas en las que ocupaban el tiempo libre, y hasta las abandonan

Por otro lado, tienden a negar cualquier problema de salud mental. En ocasiones, siendo bruscos en sus contestaciones.

¿Quién tiene más riesgo de sufrir la depresión oculta?

El peligro existe para todos, y no hay un concreto o específico pero sí alguna que otra predisposición innata. Particularmente, quienes exhiben una obsesión casi enfermiza por la perfección y lo ideal son más propensos a esta depresión.

Cuantas más responsabilidades se tienen, más vulnerable se es a la depresión sonriente. Y en esta sociedad hetero-patriarcal moderna, los hombres están aún más forzados a ocultar sus debilidades por ese falso rol de «proveedor que todo lo puede».

El papel de las redes tampoco nos favorece. Los algoritmos se encargan de que naveguemos por los perfiles de personas exitosas constantemente, y crean la obligación inconsciente de tener que alcanzar esos niveles de vida que están lejos de nuestro alcance.

¿Tienes un amigo o familiar que siempre salen en fotos sonrientes para publicar en TikTok o en Instagram pero no disfruta de sus logros? ¿Nada de lo que consigue parece llenarle? Son dos de los síntomas más comunes de las personas que pueden atravesar una depresión oculta.

En resumen, la prioridad de los psicólogos es que no nos dejemos llevar por esas falsas risas y sonrisas de las fotografías.

Más de una vez, aquellos que se veían espléndidamente en las redes colapsan por completo de la noche a la mañana.

Y eso pasa porque durante largo tiempo intentaron ocultar su depresión, pero finalmente ya no pudieron hacerlo.