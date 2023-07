Cómo alcanza la técnica Niksen para acabar de una vez por todas con el estrés

Fact checked

Alcanzar la felicidad depende de cada uno. Es cierto que muchas veces hay trabas que nos lo ponen difícil pero con la técnica Niksen, por ejemplo, es posible. hablamos de una filosofía holandesa para vencer el estrés que no te costará nada.

Esta palabra quiere decir no hacer nada y realmente quienes lo practican dicen que funciona y se encuentra mejor.

La técnica Niksen para decir adiós al estrés

Aunque la adopción de la conciencia plena para vivir el momento es ahora uno de los mejores métodos para encontrarse bien como también lo es la meditación, el niksen es distinto.

Propone simplemente estar ahí y la mente puede dejarse llevar. Es algo más libre sin ataduras, y se centra entonces en recuperarse mentalmente pero a través del descanso. Aporta espacios en el día de inactividad consciente. En este caso se basa, como hacemos muchas veces, en la desconexión tan ansiada y que todos necesitamos.

Pero sin pantallas, sin tecnología, simplemente dejándonos llevar y sin pensar demasiado. Verás que no es nada complicado porque muchos ya lo solemos hacer, pero si te encuentras enfrascado en un estrés y ansiedad permanente, entonces debes practicarlo porque te irá perfectamente.

Cómo aplicar este método en el día a día

Tienes que dejar volar la imaginación y no pensar en nada. Y por esto tal técnica no debe hacerse sólo en fin de semana o vacaciones si no que la podemos practicar un rato a diario. Verás que en un inicio tu mente estará repleta de cosas pendientes que debes hacer y volverás a estar estresado.

Pero luego entrarás en un estado en el que te sentirás mejor porque tu mente se liberará ahora debes desconectar ordenadores, whatsapps, móviles y todo lo que te rodea que puede interferir en tus pensamientos para que estén nuevamente ocupados.

Algo que recomiendan los que practican esta técnica es que puedes soñar despierto. Es decir, irte a una playa con la mente, y crear un entorno de bienestar a través de pequeños gestos como bañarte con espuma o bien estar en el sofá sin hacer nada.

Aunque a diario puede costarte, debes hacer un stop, una parada y sumergirte en esta técnica. Lo puedes hacer en esos tiempos muertos en que estés esperando algo para seguir tu rutina y tareas.

Verás que al inicio te costará y quizás pienses que no sirve para nada, antes de dejarlo, párate y ten la paciencia que necesitas para sumergirte en ello.