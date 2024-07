Cómo acabar con las infecciones de orina en verano

Fact checked

Acudir a playas y piscinas para mitigar el calor en verano conlleva pasar mucho tiempo en bañador. Sin embargo, en el caso de las mujeres, también ese convierte en el escenario perfecto para favorecer la aparición de la temida cistitis. Las prendas húmedas son el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de bacterias como la E. Coli -habitual del tracto digestivo y principal causante de esta infección de las vías urinarias-; o el Proteus mirabilis. Motivo por el cual los doctores recomiendan encarecidamente cambiarse el bañador mojado con asiduidad y beber mucha agua para evitar su aparición en estas fechas.

Y ojo porque, aunque es más común contraer cistitis en verano, desde Quirónsalud recuerdan que esta infección puede aparecer en cualquier momento por culpa de otros muchos desencadenantes como el aumento del número de relaciones sexuales en el tiempo, las infecciones vaginales, que a veces conviven y coinciden con las cistitis, las diarreas, y cualquier factor que pueda crear desequilibrios en el área urogenital.

¿Cómo sé si tengo cistitis?

Los principales síntomas de la cistitis son sensación de ardor o escozor al orinar, acompañado en ocasiones por un dolor más o menos intenso en la zona baja del abdomen. La Dra. Carmen Pingarrón, jefa de equipo de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud San José explica también que se debe sospechar que existe infección «cuando aumenta la frecuencia con la que se orina y, sobre todo, si continua la sensación de tener ganas cuando se ha terminado». Asimismo, añade que la cistitis produce también cambios en el olor, color y consistencia de la orina, que se vuelve más turbia y en la que a veces, incluso, aparece algo de sangre.

¿Voy al médico o a la farmacia?

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas siempre es recomendable acudir al médico y, si es posible, constatar que existe realmente infección con una simple analítica de orina. Sin embargo, para mitigar las molestias que provoca la cistitis cuanto antes, se puede empezar con un tratamiento que no sólo alivie los síntomas, si no que además evite que la infección siga avanzando, recuerda la Dra. Pingarrón, incidiendo en la importancia, eso sí, de «constatar cuando se reciba el resultado, que hemos puesto el tratamiento adecuado y chequear que la paciente ha mejorado de sus síntomas».

Para saber qué tratamiento antibiótico es el adecuado, lo primero que se deberá evaluar es si es una cistitis aislada, o si son cistitis de repetición. Es decir, si la paciente ha sufrido más de 3 episodios de este tipo en los últimos 6 meses. Un tratamiento que la especialista recomienda «complementar con probióticos y preparados con arándanos rojos, D-manosa y vitamina C, que igualmente nos ayudaran a eliminar y prevenir la recurrencia de estas infecciones tan molestas, restableciendo y fortaleciendo la flora vaginal».

Cómo prevenir la cistitis

A menudo la cistitis se repite una y otra vez porque hay cosas que no hacemos, y hábitos que no cambiamos, pero también por otras situaciones que no podemos controlar como, por ejemplo, trabajar a bajas temperaturas (cámaras frigoríficas, congeladores…), momentos de stress emocional, o sufrir alguna enfermedad que provoque una bajada de defensas. Sin embargo, sí que existen algunas recomendaciones que podemos seguir para evitar contraer una infección de este tipo: