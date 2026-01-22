Fact checked

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de mentir a la ciudadanía al prometer blindar la sanidad pública y limitar la gestión privada mediante la derogación de la Ley 15/1997. Durante la Conferencia en Defensa de la Sanidad Pública en el Congreso, Belarra denunció que la sanidad está siendo pauperizada, recortada y privatizada, y calificó de «corrupción legal» la colaboración público-privada que beneficia a aseguradoras privadas, subrayando que no se puede decir que se defiende la sanidad pública mientras se fomenta su privatización.

Sin embargo, esta cortina de humo no es nueva en las filas de Podemos, a pesar de que el propio Gobierno los ha ninguneado de forma constante. Ahora, nuevamente, y de cara a sus votantes, exige a la ministra de Sanidad que frene el apoyo a la sanidad privada, acusándola de mentir. Pese a estas tensiones, estas grietas internas nunca han impedido que sigan respaldando al Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha criticado la colaboración público-privada en la sanidad, al considerar que la sanidad pública y la privada son modelos incompatibles. «El nicho de negocio de la sanidad privada es que la pública funcione mal, necesitan que la pública vaya mal para justificar privatizaciones y conciertos, un mecanismo que la derecha ha utilizado durante mucho tiempo», ha manifestado.

Belarra también ha lamentado que durante esta legislatura el Gobierno ha tenido la oportunidad de revertir Muface y de fortalecer la sanidad pública; sin embargo, ha decidido «negociar con las aseguradoras privadas y darles un 41 por ciento más de dinero público».

Tras ello, ha advertido de la «gravísima amenaza» que, a su juicio, suponen el PP y el PSOE para la sanidad pública. «La sanidad pública es, más que ninguna otra cosa, una política de vida que se contrapone de manera muy evidente al modelo de sociedad que impone la derecha, un modelo de muerte, auténticamente necropolítico», ha subrayado.

Durante la jornada, organizada por Podemos, varias asociaciones y plataformas han defendido el valor de la sanidad pública y han analizado la situación en distintas comunidades autónomas. Así, Luisa Lores, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica, ha subrayado que la privatización supone «ineficiencia, corrupción y el desmantelamiento del sistema público».

Por su parte, Carmen Bernardino, de la Plataforma de Enfermeras por Andalucía (PEPA), ha denunciado que, pese a que se recomienda de 6 a 8 pacientes por enfermera, muchas veces atienden a 12, 15 o 18, lo que dificulta mantener la calidad asistencial. «Yo no puedo prestar la misma calidad asistencial cuando tengo 18 pacientes más a mi cargo», ha agregado.