El pasado 17 de septiembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la tramitación de una Proposición de Ley General de Salud Mental mediante la que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común pretende, según el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y jefe del servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, el doctor Celso Arango, ideologizar la salud mental y acabar con 40 años de evidencia científica.

PREGUNTA. Doctor, llevamos años sin estrategia de salud mental, sin un marco para sentar las bases de la asistencia sanitaria y el abordaje de la salud mental de la población española y llega Podemos con esta PL. ¿Cómo la valora?

RESPUESTA: La propuesta de ley aprobada a trámite, ley general, es un despropósito porque, primero, no es necesaria. Tener una ley específica de salud mental nos retrotrae décadas atrás donde las personas con trastorno mental estaban diferenciadas, separadas y discriminadas del resto del mundo. Dicho esto, lo que me parece más preocupante es que es una ley hecha con personas que no han preguntado sobre salud mental, ni se han interesado por las necesidades reales de las personas con estos trastornos o por sus familias.

P. Dice usted que es una ley que “estigmatiza”. ¿Por qué?

R: Es una ley que estigmatiza y que no habla, en absoluto, de trastornos mentales como los describe la OMS (Organización Mundial de la Salud), si no que habla de términos vagos, como, por ejemplo, malestares de la vida cotidiana o psíquicos o los producidos por la presión del trabajo, que son situaciones que el 100% de la población española puede tener. Además, es una ley que se va a encontrar con lo que, en teoría, dice que quiere quitar, que es la estigmatización, y, por otro lado, psiquiatrizando y psicologeando lo normal en la naturaleza humana. ¡Pero no habla de los trastornos mentales como tal!… por no hablar de lo que hacen, que es legislar sobre cómo debe un médico utilizar fármacos, que es algo determinado por organismos como la Agencia Española del Medicamento (y Productos Sanitarios, AEMPS) o la europea (Agencia Europea de Medicamentos, EMA).

Cuando uno lee esto, se da cuenta de que hay personas que se dedican a hacer propuestas de ley desconociendo absolutamente la realidad de la situación y que, además, no han preguntado sobre lo que dicen ni siquiera a las asociaciones científicas. Y ni que decir tiene que está norma va en contra de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tiene rango superior.

P. ¿Cree usted que se ha convertido el problema de salud mental en una cuestión ideológica de la mano de Podemos? ¿Por qué?

R: Efectivamente, Unidas Podemos quiere convertir la salud mental en un tema ideológico. La impresión que da es de oportunismo político. Alguien percibe que hay un tema del que se habla mucho en un momento determinado e interpreta que puede conseguir votos a través de él. En este caso, se trata de conseguir votos a través de un problema de deficiencia estructural de la Sanidad, y, concretamente, en materia de salud mental, que, en un momento dado, es utilizado por un partido político, pero no para solucionar el problema, sino para intentar vender algo propio a través de ese problema detectado. Se coge la bandera de la salud mental como cualquier otra, se hace un documento que es perjudicial para los propios interesados, profesionales, usuarios etc., pero eso les da igual, porque lo importante es el titular y lo que vende. Y así hacen un documento que no se sostiene, que va en contra de cualquier evidencia científica, conocimiento, vía clínica, y que establece que los trastornos mentales son un producto social debido a los problemas económicos.

P. ¿Sería el tema de la pobreza un punto flagrante de esta propuesta desde el punto de vista ideológico? ¿Por qué?

R: Una ley que propone erradicar la pobreza.. ¿quién no la va a firmar? Pero claro, ¿qué tendrá que ver esto con los trastornos mentales? Yo no he visto una ley más procapitalista. Dice que la pobreza es la única causa y no tiene en cuenta nada patológico, genético, neurotransmisor…. Se centra exclusivamente en lo social, palabra que, además, aparece 76 veces; las palabras ‘biológico’ y ‘psicosocial’ aparecen cero veces.

P. Ergo los trastornos mentales se deben a la pobreza, según Podemos…

R: Así es. La ley dice que los trastornos mentales son debidos a la pobreza. Entonces, para tener una buena salud mental, ¿habría que ser rico, no? ¿Y por qué en los países ricos hay el mismo número de casos que en otros más pobres? En países como Liechtenstein, Andorra, Suecia o Finlandia tienen la misma tasa de incidencia de trastornos mentales que en España, por lo que se cae todo lo que dicen. De hecho, la única referencia que hacen no es a un especialista de la salud mental, sino a los filósofos contemporáneos. Dice que es una ley basada en lo que dicen los filósofos contemporáneos. Si viene ahora un joven de 20 años que lo único que ha hecho ha sido carrera política y estudiar filología y se quiere meter a regular cómo se tienen que prescribir los fármacos en Psiquiatría, pues apaga y vámonos.

P. Sigamos con el tema de la pobreza, ¿está de acuerdo con esta afirmación contenida en el texto de este proyecto: «La salud mental, como la salud en general, debe ser promovida con políticas públicas integrales que erradiquen la pobreza, la exclusión y las desigualdades sociales y garanticen los derechos sociales y laborales”. ¿No se deja de lado al paciente, a los factores genéticos en una excesiva confirmación del factor económico y social como desencadenante? ¿Qué trasfondo tiene esto?

R: ¿Por qué se propone una ley de salud mental y no una de ginecología e infancia? Cuando hay más pobreza, hay más mortalidad infantil y se mueren más niños en el parto. Cuando hay más pobreza también hay menos educación, y la esperanza de vida es menor con menos educación. Pero eso es una cosa genérica e inespecífica. ¡Pueden meterse en una ley de salud mental o en donde uno quiera, pero se están olvidando de los que más lo necesitan! Se olvidan de todas esas personas que nacen, tanto en familias pobres como ricas, con una discapacidad intelectual grave, como un autismo o parálisis cerebral, niños que biológicamente llegan al mundo condicionados, que necesitarán ir a un colegio especial y cuidados durante toda la vida para poder sobrevivir. Ellos son los que más lo necesitan y están hablando de los productos de la pobreza. Si esas personas nacen en familias multimillonarias….

P. ¿Volvemos a la moda de la antipsiquiatría y nos intentan colar que el Congreso español se convierta en órgano de difusión de la política social-comunista más radical?

R: Se trata de utilizar cualquier cosa para vender el tema de la discriminación, los obreros, la opresion patronal, la discriminación, la pobreza etc. ¡Ya que están, que hagan una ley para prohibir el cáncer de mama! Es una cosa tan eufemista… Se lían y empiezan a llamar a los trastornos mentales, malestares psíquicos, de la vida cotidiana. ¿Pero eso qué es? Eso no es un problema de salud, eso lo tiene todo el mundo. La gente se pone triste cuando se muere un familiar. Son síntomas no psiquiátricos de la naturaleza humana. Todo esto es un mejunje y mezcla de cosas, de gente que desconoce los problemas comunes de la vida y del día a día.

P. ¿Pretende Podemos decidir el tratamiento del paciente sobre la decisión de un psiquiatra que ha estudiado mínimo 6 años de carrera?

R: Efectivamente, hay una parte (de la ley) que lo pone clarísimo. Son absolutamente contrarios a cualquier evidencia científica y contrarios a la AEM.

P. ¿Queda la Agencia Española del Medicamento a las patas del caballo?

R: Absolutamente. Le van a decir cómo utilizar los hipertensivos u otros fármacos de forma contraria a lo que dice la AEM, que es lo mismo que dicen la Agencia Europea del Medicamento y todos los países del mundo. ¿Cómo puede alguien creer que la indicación de los medicamentos depende de la voluntad subjetiva de una persona? Hay años de ensayos clínicos y estudios donde se ve qué cosas funcionan y cuáles no, y en qué circunstancias. Y sabemos, por ejemplo, que los fármacos antipsicóticos en personas con trastornos psicóticos crónicos funcionan tanto para reducir la sintomatología activa como para reducir recaídas.