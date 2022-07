Así es cómo actúa el alcohol en nuestro cerebro

La mayoría de nosotros somos perfectamente conscientes de que beber alcohol en exceso es malo. No obstante, en este caso en particular queríamos detenernos en cómo actúa el alcohol en el cerebro ya no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo.

Todo esto, en el marco de estas constantes campañas de la Organización Mundial de la Salud, detrás de las gravísimas estadísticas que indican que, cada año, fallecen más de tres millones de personas debido al consumo excesivo de alcohol, representando casi el 6% de las muertes anuales totales registradas.

Cómo actúa el alcohol en nuestro cerebro

Por otro lado, debe quedar claro que el verdadero inconveniente comienza cuando padecemos una adicción, y prácticamente no pasa un día en el que no bebamos algo alcohólico.

El etanol o alcohol etílico, que presenta la totalidad de las bebidas alcohólicas, es el causante del deterioro que sufre el cerebro de los seres humanos y, si bien afecta a las personas de acuerdo a diversos factores, con el paso de los años siempre es nocivo.

El primer síntoma del consumo exagerado de alcohol son los trastornos psíquicos, ya que estas personas pueden desarrollar enfermedades severas como la psicosis, con episodios de alucinaciones parciales o delirios complejos, y ello les lleva a evadir la realidad parcial o completamente.

En una segunda instancia, esas alucinaciones o esos delirios posteriores a la ingesta de alcohol, que se superan con las horas, dan lugar a alteraciones de la conducta, comportamiento errático generalizado, con altas y bajas pronunciadas en el estado de ánimo, y hasta potencial violencia.

Hasta aquí son procesos que podríamos describir como reversibles, pero dejan de serlo al asociarse con trastornos de la memoria, con fallos leves o agudos al momento de recordar eventos pasados, incluso recientes, que hacen que la persona estuviera alcoholizada todo el tiempo.

La demencia alcohólica es la última etapa por el que pasan quienes tienen problemas con el alcohol. De hecho, existe un nombre específico para denominar este problema que se caracteriza por el abandono de la higiene personal, una personalidad arisca y agresiva, y la incapacidad de ser el mismo que antes, sino alguien moverse por su cuenta sin ayuda de otro que le acompañe allí donde vaya.

Efectos a largo plazo del alcohol