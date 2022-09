Marta Izquierdo es una estudiante de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que ha presentado ‘Mirou’, una aplicación que permite hacer llamadas o videollamadas a personas con dependencia sin necesidad de órdenes táctiles o verbales. Su creadora afirma que surgió de su experiencia al trabajar como auxiliar de enfermería durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, en 2020.

Izquierdo trabajó como auxiliar de enfermería en el turno de noche de un centro temporal para enfermos de Covid, en Barcelona. Allí tuvo que tratar con pacientes en situación de aislamiento que sufrían demencias, eran muy dependientes o tenían graves daños cerebrales. Pudo comprobar que aunque recibían llamadas en sus móviles, eran incapaces de contestarlas y el personal tenía muchas limitaciones de tiempo y protección para poder asistirles. De ahí surgió la idea de crear algo que permitiera a esas personas conectar con su móvil sin tener que precisar ayuda exterior.

En aquel momento esta joven emprendedora estaba estudiando el Máster Universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Por eso decidió diseñar ‘Mirou’ como trabajo final de máster y presentarlo en el programa de emprendimiento y transferencia de la universidad UOC, conocido como SpinUOC. Fue elegido como uno de los ocho proyectos finalistas. Gracias a ello, su creadora y ‘Mirou’ podrán participar en el ‘4 Years From Now’ (4YFN) de 2023, la feria de emprendimiento del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 27 de febrero al 3 de abril.

Esta iniciativa se enmarca en la plataforma Hubbik de la UOC, creada para impulsar y dinamizar proyectos innovadores de estudiantes, ‘alumnis’, investigadores, profesores, colaboradores y personal de gestión de la UOC, vinculados a los ámbitos de conocimiento de la universidad.

Una aplicación fácil de usar

La aplicación es muy simple y se centra en su facilidad de uso. Está pensada para personas que no pueden moverse, están en aislamiento, no pueden hablar o les cuesta comunicarse por teléfono. Permite hacer llamadas o videollamadas entre estas personas con dificultades de comunicación y una persona externa que esté autorizada previamente.

Cuando un enfermo recibe una llamada de un familiar o de uno de sus contactos autorizados, la llamada se conecta directamente sin que el paciente tenga que hacer ninguna acción. Este simple mecanismo es básico para acabar con el aislamiento de la persona de forma sencilla y sin la necesidad de depender de alguien que la ayude a coger la llamada o establecer conexión con el exterior.

Pueden beneficiarse de esta herramienta pacientes con Parkinson, Alzheimer, en estado de aislamiento (como durante la pandemia), inmovilidad, demencia, daño cerebral, etc. También aporta tranquilidad a los familiares de los enfermos porque pueden verlos y comunicarse con ellos en cualquier momento.

Además, esta aplicación también puede facilitar el trabajo de los sanitarios. No es necesario que asistan a los pacientes hospitalizados a la hora hacer o recibir sus llamadas, disponiendo así de más tiempo para sus ocupaciones médicas. Tiene la ventaja de que no existe riesgo de exposición porque no tienen que estar dentro de la habitación con el enfermo.

Puesta en marcha

La aplicación ‘Mirou’ ya se ha probado con éxito a pequeña escala en un centro de salud y está a la espera de recibir la financiación necesaria para lanzarla a gran escala. Los desarrolladores esperan poder presentarla al mercado en un máximo de un año. Sus creadores creen que su proyecto puede tener interés tanto para entidades públicas como privadas.

El propósito de Marta Izquierdo es que este desarrollo no solo sea considerado una tecnología que facilite la comunicación, sino que se convierta en una plataforma de apoyo para las personas con dependencia y sus familiares. La iniciativa ya ha recibido el apoyo de fundaciones como la Asociación Catalana de Traumatismos Craneoencefálicos y Daño Cerebral (TRACE) que espera poder usar ‘Mirou’ con sus miembros, así como con otros los pacientes de los centros sanitarios de Cataluña.