Una nueva investigación de NYU Langone Health ha hallado microplásticos en nueve de cada diez pacientes con cáncer de próstata, con concentraciones más altas dentro de los tumores que en el tejido sano cercano, según un pequeño estudio realizado en el Centro Oncológico Perlmutter y su Centro para la Investigación de Riesgos Ambientales; el trabajo explora el posible vínculo entre la exposición al plástico —procedente de envases de alimentos, cosméticos y otras fuentes que al calentarse o tratarse químicamente se fragmentan y pueden ser ingeridos, inhalados o absorbidos por la piel— y el desarrollo de este tumor, el más frecuente entre los hombres en EEUU.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, aunque todavía se desconoce el impacto exacto de estos microplásticos en la salud humana pese a haberse detectado previamente en múltiples órganos, fluidos corporales y la placenta.

Al analizar muestras de tejido recolectadas de 10 pacientes con cáncer de próstata, el equipo de investigación identificó partículas de plástico en el 90% de las muestras de tumores y en el 70% de las muestras de tejido benigno. Además, el tejido canceroso contenía en promedio 2,5 veces la cantidad de plástico que las muestras de tejido de próstata sano (aproximadamente 40 microgramos de plástico por gramo de tejido en comparación con 16 microgramos por gramo).

«Nuestro estudio piloto proporciona evidencia importante de que la exposición a microplásticos puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata», asegura la autora principal del estudio, la doctora Stacy Loeb, profesora de los Departamentos de Urología y Salud Poblacional de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

El vínculo con los microplásticos

Según Loeb, si bien los primeros datos habían sugerido un vínculo entre los microplásticos y otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas y demencia, había poca evidencia directa que conectara las sustancias con el cáncer de próstata.

El nuevo estudio, que se presenta durante el Simposio sobre Cánceres Genitourinarios de la Sociedad Americana de Oncología Clínica el 26 de febrero en San Francisco (Estados Unidos), es la primera evaluación occidental de su tipo que examina los niveles de microplásticos en los tumores de próstata y los compara con la acumulación de plástico en el tejido prostático no canceroso, según Loeb.

Para la investigación, los investigadores evaluaron a pacientes con cáncer de próstata sometidos a una cirugía para extirpar el órgano por completo. El equipo analizó visualmente muestras tumorales y benignas y, posteriormente, utilizó equipo especializado para determinar la cantidad de partículas microplásticas, así como su composición química y estructura, en el tejido. Los científicos se centraron en 12 de los tipos más comunes de moléculas de plástico.

Equipos médicos y de laboratorio

Para evitar contaminar las muestras con los diversos tipos de plástico presentes en los equipos médicos y de laboratorio, el equipo sustituyó sus herramientas por otras de aluminio, algodón y otros materiales no plásticos. Además, manipularon las muestras en salas blancas, espacios altamente controlados diseñados para procesar muestras para el análisis de microplásticos.

«Al descubrir otro problema de salud potencial que plantea el plástico, nuestros hallazgos resaltan la necesidad de medidas regulatorias más estrictas para limitar la exposición del público a estas sustancias, que están en todas partes en el medio ambiente», comenta el autor principal del estudio, Vittorio Albergamo.