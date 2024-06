Fact checked

En la actualidad «se han disparado» las consultas de alergias infantiles, entre otros puntos por la crisis climática que estamos viviendo y que está favoreciendo una polinización de las plantas que se prolonga más de lo habitual en el tiempo, así como una mayor proliferación de ácaros, que son las dos alergias más frecuentes entre los niños pequeños.

Así lo señala la pediatra Gemma Morera, fundadora del Centro Médico y Pediátrico Gemma Morera (Vilanova i la Geltrú, Barcelona), a la vez que explica que con gracias al cambio climático, los árboles están polinizando durante más tiempo, ya no sólo en primavera como estábamos acostumbrados: «A veces empiezan en febrero porque no hace tanto frío, y están mucho más tiempo, de manera que los síntomas duran más tiempo y son más intensos».

Sostiene esta experta que, a esto se le añade que el cambio climático conlleva también un aumento de las temperaturas, que junto con la contaminación, hace que las plantas generen un polen más alergénico, es decir, es más fuerte para sobrevivir al aumento de temperaturas y frente al dióxido de carbono de la contaminación.

«Esto provoca igualmente que personas no alérgicas ahora sí lo sean, porque este polen, que es más fuerte, más alergénico, sí les afecta. De hecho, se está viendo un repunte de las alergias en los adultos, en personas que nunca antes habían tenido alergias, de mujeres sobre los 40 años», reconoce esta pediatra y especialista en Neumología y Alergología.

Ácaros de polvo todo el año

En cuanto a los ácaros del polvo, Morera reseña que están ya presentes casi todo el año, y apunta que cuando más se reproducen es con el clima templado: «Con mucho frío y con calor no se reproducen. Ahora que tendríamos que estar con más frío o lloviendo, como estamos en clima con mucha humedad, y un clima poco frío, los ácaros están a tope cuando normalmente en febrero no afectaban a los pacientes».

Así, insiste en que estamos mucho tiempo, en fases más prolongadas durante el año, expuestos a los ácaros del polvo, y lamenta que, en muchas ocasiones, por pocos que haya en una casa limpia, estos se reproducen igual.

Alergias, ¿de dónde vienen?

Esta experta en Alergología nos cuenta que la alergia en sí no es una enfermedad hereditaria; si bien afirma que sí que hay una predisposición genética detrás, si hay antecedentes familiares, sobre todo por la rama materna, la persona puede no desarrollarla, pero sí tiene más papeletas que otras personas sin esa predisposición genética. “Si a estos le unes el factor ambiental del cambio climático y de nuestra alimentación, más basada en procesados, puedes tener alergia fácilmente”, advierte la doctora.

Dado que es difícil afrontar la contaminación, sí subraya que a nivel individual se pueden seguir las medidas de control específicas para cada tipo de alergia, además de los tratamientos; aquí resalta que se está encontrando con muchos padres reacios a medicar durante más tiempo a sus hijos frente a la alergia porque ahora ya no es como antes que sólo hacía falta poner tratamiento en la época concreta de primavera, sino que ahora es casi todo el año el tratamiento preventivo o sintomático.

A su vez, señala que también se ha visto que cuando una persona es alérgica tiene la vía respiratoria más inflamada de ‘per se’, porque está más en contacto con alérgenos, por lo que también es más fácil que a estas personas les afecten más las infecciones.

«Unido a que después de la pandemia hubo un aumento en la agresividad de los agentes infecciosos, se ven también más infecciones recurrentes en las personas alérgicas. Se ha unido todo un poco, pandemia, cambio climático, contaminación, que han hecho este repunte de consultas. Por lo que controlar según patología el tratamiento es muy importante y seguir las indicaciones del especialista es siempre fundamental», agrega.

Consulta con el especialista

Insiste finalmente Gemma Morera que ante cualquier síntoma de alergia se debe siempre consultar con un especialista, porque reconoce que en consulta se encuentra con muchos menores a los que el pediatra no le dio importancia a sus síntomas.

«A veces son síntomas que no son graves hasta que puede ser grave. Pueden ser niños que se cansan cuando hacen deporte, hasta que un día tienen un broncoespasmo, y es a partir de ahí cuando se diagnostica la alergia. La alergia se pasa a veces por alto, como no es una fractura, o una fiebre alta no se da importancia. Pero un niño que no respira bien, que no descansa bien, que es un niño hiperactivo por causa de la alergia, es importante consultarlo siempre. Me encuentro con muchos retrasos diagnósticos por esto y, aunque sean síntomas leves al inicio, siempre se debe consultar con el especialista porque me encuentro a muchos niños así, a los que no se les había hecho caso», concluye la fundadora del Centro Médico y Pediátrico Gemma Morera.