Aceite de CBD para perros: ¿cuál es la dosis correcta?

Cada vez más dueños de perros están utilizando el aceite de CBD para mejorar el bienestar de sus mascotas. Sin embargo, muchos dueños de mascotas se preguntan cuántas gotas de CBD son la dosis correcta. Entendemos que sólo quieres lo mejor para tu mascota. Por eso, aquí te hemos resumido toda la información sobre la dosificación de CBD para perros.

Beneficios del aceite de CBD para perros

El aceite de CBD puede ejercer un impacto positivo en los perros de diversas maneras. A continuación detallamos las principales:

Propiedades calmantes: El CBD interactúa con el sistema endocannabinoide (SEC) del perro, ya que tiene sus receptores en todo el cuerpo y uno de ellos es en el sistema nervioso central. Los cannabinoides activan y regulan el estado de ánimo del perro.

El CBD interactúa con el sistema endocannabinoide (SEC) del perro, ya que tiene sus receptores en todo el cuerpo y uno de ellos es en el sistema nervioso central. Los cannabinoides activan y regulan el estado de ánimo del perro. Mejora el apetito y control de náuseas: Actúan en la regulación del sistema digestivo, ayudando a aliviar problemas estomacales y digestivos.

Actúan en la regulación del sistema digestivo, ayudando a aliviar problemas estomacales y digestivos. Reducir el estrés y la ansiedad: Proporcionando una sensación de relajación, sobre todo para perros altamente activos y temerosos.

Proporcionando una sensación de relajación, sobre todo para perros altamente activos y temerosos. Reducción de la inflamación y el dolor: El CBD se une a los receptores CB2 que se encuentran en los tejidos periféricos, en especial las células del sistema inmunológico. Esto ocasiona que tenga efectos inmunomoduladores y así reducir la inflamación como también el dolor.

El CBD se une a los receptores CB2 que se encuentran en los tejidos periféricos, en especial las células del sistema inmunológico. Esto ocasiona que tenga efectos inmunomoduladores y así reducir la inflamación como también el dolor. Reducción de espasmos y convulsiones: estudios demuestran los beneficios del cannabidiol para el tratamiento de convulsiones en perros.

estudios demuestran los beneficios del cannabidiol para el tratamiento de convulsiones en perros. Potencial en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas: tras su capacidad de relajar los músculos y favorecer la cicatrización de heridas, así como también sus capacidades neuroprotectoras, el CBD puede ser un gran aliado.

tras su capacidad de relajar los músculos y favorecer la cicatrización de heridas, así como también sus capacidades neuroprotectoras, el CBD puede ser un gran aliado. Mejora el bienestar en perros mayores: El aceite de CBD puede ayudar a perros de edad avanzada aliviando síntomas de envejecimiento tales como dolores, trastornos del sueño, salud cardiovascular, entre otros.

¿Qué aceites de CBD son adecuados para los perros?

Hay diferentes productos de aceite de CBD para perros que ofrecen diversos beneficios. Claro, hay perros pequeños y grandes y también con diferentes condiciones de salud. Por lo tanto, al comprar aceite de CBD, es importante adquirir la concentración correcta para que el efecto sea adecuado para tu perro.

El aceite de CBD para perros suele tener una concentración del 6 o 10%, aunque los perros grandes podrían beneficiarse de gotas con un mayor contenido de CBD.

El peso de tu perro

Al administrar gotas de CBD, debes tener en cuenta el peso de tu perro:

– Para perros de hasta 5 kg: se deben usar gotas de cannabidiol con una concentración del 6%.

– Para perros de hasta 30 kg: las gotas con CBD al 10% son ideales.

– Para perros que pesan más de 30 kg: simplemente se pueden usar más gotas de aceite al 10%.

Por supuesto, un perro de más de 20 kg también puede usar aceite de CBD para perros al 6%. Sin embargo, se deben administrar bastantes gotas, lo cual no siempre es fácil, ya que no a todos los perros les gustan. Incluso si el producto tiene sabor a pollo o carne de res. Recomendamos un aceite de CBD para perros en el que un aislado de CBD se haya disuelto en aceite de salmón sabroso.

Ejemplo: Si un perro pesa 10 kg y deseas administrar una cantidad de 2 gotas de aceite de CBD al 6% al día, puedes dar 2 gotas de aceite al 6% o 1 gota de aceite al 10%. La cantidad es casi la misma.

¿Puede el perro usar el mismo aceite de CBD que yo?

Además, es posible que los perros no necesiten necesariamente el aceite de CBD específicamente para perros. También pueden tolerar gotas de cannabidiol para humanos si es un aislado de CBD y preferiblemente sin THC. Solo en el caso de los gatos se debe prestar atención a un aceite de CBD específico para gatos, ya que les falta una enzima para metabolizar los terpenos y el THC. La respuesta, por lo tanto, no puede generalizarse para todas las mascotas. La aplicación depende del animal y de los ingredientes.

¿Cuál es la dosis adecuada de CBD para mi perro?

Comienza con una dosis baja, quizás 1 gota. Cada gota contiene por lo general 2 mg de CBD. Una regla general con el extracto de cannabidiol es que menos es más. De esta manera, la mascota puede acostumbrarse gradualmente al compuesto y se pueden evitar efectos secundarios no deseados. Sin embargo, en general, no hay motivos para preocuparse. Estudios (revisados por Alvarenga et al., 2023) no encontraron efectos secundarios graves por el CBD en perros.

Esto significa que puedes seguir este enfoque para la administración:

Días 1-4: 1 gota de aceite de CBD para perros por la mañana y por la noche.

Días 5-8: 2 gotas de aceite de CBD para perros por la mañana y por la noche.

Días 9-12: 2 gotas de aceite de CBD para perros tres veces al día.

¿Cuándo debo aumentar la dosis de CBD para mi perro?

La razón por la que la dosis se aumenta solo cada 4-5 días es para observar cómo responde el perro al aceite de CBD y si es necesario aumentar la dosis. Dependiendo de por qué deseas administrarle CBD a tu perro o de la gravedad de sus problemas, puedes ajustar la dosis. Tú conoces mejor a tu perro. Presta atención a sus necesidades y conducta.

CONSEJO: Puede suceder que el perro se vuelva completamente energético cuando recibe el aceite de CBD. Corre por la casa o el apartamento sin rumbo. Es posible que ni siquiera los dueños puedan calmarlo. En ese caso, tiene sentido administrar otra gota. La dosis fue demasiado baja. Muchos dueños de perros informan esto. Después de tomar otra gota, el perro se calma en poco tiempo.

¿Con qué frecuencia debo administrar el aceite de CBD?

La frecuencia con la que se debe administrar el aceite de CBD siempre depende del bienestar del perro. Todos conocen bien a su perro y saben cuándo es necesario administrar aceite de CBD. No hay problema en usar el aceite de CBD de forma continua. La Organización Mundial de la Salud considera que el CBD no es perjudicial para la salud. Si la mascota ya está tomando medicamentos, se debe consultar a un veterinario para evitar posibles interacciones no deseadas.

¿Qué dosis se recomienda para qué problemas?

La dosificación para perros es tan individual como los propios perros. Cada dueño de mascota debe encontrar la dosis óptima por sí mismo. Sin embargo, queremos proporcionar una orientación aproximada que se puede seguir. También aquí, la dosificación debe aumentarse gradualmente para evitar efectos secundarios como diarrea, náuseas y vómitos.

– Problemas leves: 1 vez al día

– Dolor leve a moderado: 2 veces al día

– Dolor moderado a severo: 3 veces al día

Estudios sobre la dosificación de CBD en perros

Un estudio estadounidense de Gamble et al. (2018) descubrió que administrar aceite de CBD a una dosis de 2 mg/kg de peso corporal dos veces al día puede ayudar a los perros con artritis. Con la misma dosis, Garcia et al. (2022) encontraron que los perros con epilepsia sufrieron menos convulsiones.

Importante: Se debe tener en cuenta que la dosis máxima de 1 gota de aceite de CBD al 5% por cada 5 kg de peso corporal del animal no debe excederse.

¿Qué sucede en caso de una dosificación excesiva de aceite de CBD en perros?

Cada dueño de mascotas que usa CBD alguna vez se ha preguntado si una sobredosis puede ser perjudicial. Aunque cada sustancia tiene una cantidad que puede causar la muerte, para una sobredosis tóxica de CBD se necesitaría una cantidad gigantesca. Esto no puede ocurrir con una administración normal.

Sin embargo, al igual que en los humanos, una dosis excesiva de aceite de CBD en perros puede provocar efectos secundarios no deseados. En algunos casos, puede causar diarrea o malestar estomacal. También puede provocar mayor ansiedad e inquietud.

¿En qué debo fijarme al comprar CBD para perros?

En primer lugar, debes buscar una marca de fabricante confiable. Las indicaciones de los análisis de laboratorio y los ingredientes son importantes para verificar la calidad y la ausencia de contaminantes. Los certificados deben estar disponibles en el sitio web. Además, se debe tener en cuenta la recomendación de dosificación del fabricante. Incluso más, el tamaño y peso del perro, también influye en la concentración del producto ofrecido.

Conclusión: Tómalo con calma

En resumen, una dosificación cuidadosa de aceite de CBD en perros es de gran importancia. Al usar gotas de CBD para ayudar con diversos problemas como la pérdida de apetito en los perros, siempre se debe comenzar con una dosis baja y ajustarla gradualmente después de observar la reacción del perro.

También es importante observar cuidadosamente la reacción del animal y, en caso de dudas o preocupaciones, consultar a un veterinario. De esta manera, se puede garantizar que el CBD contribuya al bienestar del perro de manera segura y efectiva.