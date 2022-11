El 67% de los españoles estudian inglés online para realizarse personalmente

Fact checked

El 67% de los estudiantes de inglés online españoles lo hacen porque quiere realizarse personalmente, poder expresarse mejor con amigos internacionales y para viajar al extranjero, así lo ha confirmado Open English, la plataforma para aprender inglés en un reciente estudio que han lanzado a sus más de 4.000 estudiantes españoles inscritos en su herramienta.

Cabe destacar que, de los encuestados que han respondido, casi el 70% tiene menos de 40 años, quedando reflejadas las inquietudes y pensamientos de las nuevas generaciones, como la millennial o la Z. Así, estos jóvenes afirman que su tiempo libre y ocio es mucho más importante para ellos que su éxito profesional o sus relaciones personales, tal y como se recoge en el estudio [1]“Sostenible o nada. El futuro que ambicionan los millennials y zeta europeos” de Merck.

Ganar fluidez en la conversación, el mayor objetivo de los estudiantes

Con el objetivo de descubrir el perfil de los estudiantes que reciben clases de forma virtual en la plataforma, Open English también concluye de esta encuesta que casi el 70% de los estudiantes están recibiendo clases para poder fluir mejor en la conversación y que, para alcanzar dicho objetivo, el 47% de estos dedican entre 2 y 3 horas semanales al idioma. En este sentido, el 83% cree que alcanzará el nivel deseado en menos de dos años.

Asimismo, en el estudio también se ha resaltado que las personas que deciden recibir clases online de inglés lo hacen por la flexibilidad, ahorro de tiempo en desplazamientos, no depender de horarios y poder estudiar desde cualquier lugar del mundo.

La pandemia, un antes y un después

Con la irrupción de la pandemia, han empezado a relucir modelos de educación disruptivos y más eficientes como son los de las edtech, que utilizan la tecnología para enriquecer el proceso de aprendizaje. Su éxito ha tenido como resultado un gran crecimiento en esta industria en los últimos tres años que posiblemente continuará. Esta idea se recoge en el informe “Sizing the Global Edtech Market Mode vs Model” que señala que el ingrediente que marcará el futuro de la educación es muy claramente la tecnología” y que la inversión global en las edtech se duplicará en volumen en los próximos cinco años.

Las plataformas audiovisuales, grandes impulsoras del idioma entre los más jóvenes

Mercedes Gil Hernández, directora del British Montessori Murcia está de acuerdo con estas estadísticas: “Hemos mejorado los españoles en el nivel de inglés con respecto a décadas anteriores si pensamos en el nivel del idioma como competencia comunicativa, pues creo que solamente los jóvenes han mejorado gracias a las redes sociales y a plataformas como Netflix y Youtube que les permiten acceder a contenidos originales sin cribar”.

El resto, los adultos, que son eternos estudiantes de inglés de academia, pueden deletrear mejor que un nativo, conocen la gramática al dedillo, listas de verbos, etc. pero no son capaces de entender una conversación real. Básicamente por la forma en la que se ha perpetuado en los colegios convencionales un método independientemente de que se haya demostrado, una y otra vez, inútil para comunicarse. Al colegio nos vienen alumnos de supuestas escuelas “bilingües” que a duras penas saben saludar en inglés. Con el enfoque en la adquisición del idioma y no solo en el aprendizaje, en unos pocos meses comprenden a la perfección y cuando de repente hacen “click” son capaces de hablar con una fluidez notable.

Adquirir una segunda lengua es fácil si se tiene en cuenta cómo se adquiere la primera, la lengua materna. “¿Se hace con libros de texto, pizarra y exámenes? Las escuelas fallan en esto: no tienen en cuenta cómo funciona el cerebro y el proceso de aprendizaje. La necesidad, junto con el interés y la experiencia directa, son los motores más potentes para el aprendizaje, y no se hace de una forma activa e interesante, ni se promueve el interés por aprenderlo”, explica la experta.

En un país donde el sector más potente es el turismo, el comercio y la marca España en el mundo, las estadísticas dicen que aún más del 50% de la población no habla inglés, pero el dato más preocupante es que no se siente en desventaja por ello. “Quizá sea el meollo del problema: no se percibe que comunicarse con el resto del mundo sea beneficioso. No se le da importancia, no se es consciente de la necesidad. Seguro que habrás oído algo parecido a “¿Por qué tengo yo que aprender inglés? ¡Que aprendan ellos español!” Entonces, la actitud que se promociona en general es que solo es necesario un B2 si da puntos para una oposición.

La verdadera inmersión lingüística

La inmersión lingüística más perfecta, explica Mercedes Hill, “es rodearte de hablantes o emisores de esa lengua, que puedes aprovechar cuando vas de vacaciones, o en grupo de intercambio de idiomas, o si tienes la circunstancia de tener una pareja angloparlante, o un vecino. Por supuesto, puedes ir a un colegio internacional, donde necesitarás hablar en inglés con tus compañeros y profesores extranjeros en el comedor, el patio, los momentos de clase y también los de ocio. Al tener residencia la inmersión puede ser continua, y llegar hasta a soñar en inglés. Pero también contamos con los pequeños gestos como ver las películas y series en versión original, escuchar podcasts, música y audiolibros en inglés, cambiar la lengua de tu teléfono, del ordenador, de la Alexa, hasta la del coche… Leer las noticias, blogs, revistas especializadas y todo lo que caiga en nuestras manos, en inglés. Hay programas muy buenos como Busuu, que usamos en el colegio porque tiene una comunidad en la que puedes colaborar con otro estudiante de español al que corriges y él te corrige a ti (construcción social del conocimiento). Depende del nivel, la tecnología puede acercar mucho a los nativos. Por ejemplo, los juegos en red son también una gran forma de hablar con gente de todo el mundo en inglés”, sostiene

[1] “Sostenible o nada. El futuro que ambicionan los millennials y zeta europeos”. Merck. Julio de 2022