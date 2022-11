Beatriz Serrano: «La aplicación de protección solar es muy importante todos los días del año»

Fact checked

A punto de entrar oficialmente en invierno, las temperaturas ya nos han sorprendido por bajas. Ya no solamente el frío, también la lluvia, el viento y, aunque no lo parezca, también el sol que sigue afectando a pieles tan expuestas como las del rostro. ¿Qué hay que hacer para proteger nuestra piel en invierno? ¿Hay que esforzarse más que en verano? Beatriz Serrano Romero es esteticista y responsable del centro Mímate Experience. En esta época del año suele tener un pico importante de consultas por dos motivos que confluyen: se acercan las navidades y las temperaturas empiezan a hacer mella en la piel que sufre las consecuencias.

– ¿En qué afecta el frío a la piel del rostro?

-Generalmente en esta época del año, nuestro organismo reduce la síntesis de lípidos en nuestra piel, siendo estos una barrera contra los agentes externos.

Las consecuencias de esto, es la pérdida de agua y con ello una sequedad intensa, picores e incluso rojeces. En invierno la piel sufre extremadamente, incluso la piel sana y en pieles sensibles se pueden desencadenar o empeorar afecciones cutáneas.

– ¿Hace más «daño» que el calor?

-Tanto el frío como el calor dañan nuestra piel (fotoenvejecimiento térmico en el caso del verano) y lo hacen de forma diferente, en especial los cambios bruscos de temperatura. En esta época debemos evitar las fuentes de calor, estufas, braseros y chimeneas. Estos cambios provocan las rojeces anteriormente mencionadas, aunque podrían tratarse con IPL (Luz Pulsada Intensa), deberíamos evitar estos cambios.

-¿Qué tratamientos deberíamos hacernos para prepararnos para el frío?

-Siempre trabajo con una valoración previa para poder recomendar el tratamiento más adecuado, así que cualquier tratamiento será totalmente personalizado por lo que no puedo generalizar. Cada piel necesita algo diferente.

Sí que es verdad que el tratamiento más realizado y recomendado en cabina tras el verano es iniciar con una buena limpieza y exfoliación además de hidratar y/o nutrir la piel para eliminar los efectos producidos por el sol, la playa y piscinas. Pero es que las limpiezas son, te podría decir que casi “obligatorias” cada cierto tiempo para librarnos de lo que nos sobra.

Posteriormente podemos trabajar en cabina con un peeling más intenso, en nuestro caso este tipo de tratamientos lo hace nuestra médico estético, la doctora Julia Nieto que es especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento, ya que es necesario tener menos horas de sol para poder realizarlos e incluso evitarlo. Posteriormente se hace un seguimiento de cada paciente de forma prácticamente diaria para conseguir una evolución satisfactoria.

-¿Y cuidados caseros?

-Siempre le digo a mis clientas que de poco sirve venir aquí de vez en cuando si después no nos cuidamos la piel en casa a diario. Es decir, no hacemos milagros. Es imprescindible y complementario a los tratamientos de cabina. La terapeuta siempre recomienda la limpieza y tonificación de la piel con productos que mantengan el equilibrio de la piel tanto por la mañana como por la noche, además del uso de hidratación o nutrición específica a cada tipo de piel. Además, la aplicación de protección solar es muy importante los 365 días del año, generalmente sólo la utilizamos en verano. Debemos tener en cuenta que la radiación ultravioleta A es constante durante todo el año y es capaz de atravesar las nubes y los cristales, por lo que nuestra recomendación es usar protección en invierno igual que en verano sin olvidarnos en ningún momento de nuestras manos para que no aparezcan esas incómodas manchas.

– ¿Qué tratamientos son los más demandados en esta época del año?

Para evitar el envejecimiento prematuro de la piel, nuestros pacientes realizan durante todo el año diferentes tratamientos faciales, los más realizados son los tratamientos personalizados. Estos se combinan con aparatología, entre ellos se encuentra el LPG Facial, su efecto sobre la piel es espectacular porque reactiva las células para que se sinteticen de forma natural las sustancias esenciales para la juventud. Otro tratamiento realizado esencialmente durante el invierno es Indiba. Con este tratamiento conseguimos trabajar en profundidad, así todas las células se benefician de la activación de fibroblastos, colágeno y elastina, como resultado la piel queda muy suave y tersa. Además, incluimos recientemente otra estrella de la aparatología facial y corporal, VIORA, la última tecnología en tensado de la piel y reducción de la celulitis. Con este tratamiento mejoraremos significativamente la laxitud, flacidez y textura de la piel.

Todos y cada uno de los tratamientos son recomendados en función de las diferentes variables que presenta cada uno de nuestros pacientes, el tipo, el estado y los cuidados previos de la piel antes de visitarnos. La duración del tratamiento oscila entre 60 y 120 minutos dependiendo de las zonas a tratar y todos y cada uno de ellos va acompañado de una preparación previa de la piel y el tratamiento específico mediante mascarillas y/o ampollas sin olvidarse de hidratarla y/o nutrirla, además de la imprescindible protección solar.