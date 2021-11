Si estás a punto de afrontar tu primera carrera, pero puede que también si ya llevas varias en tu vida, probablemente comenzarás a sentir algo de ansiedad previo, un sentimiento habitual, pero con el que debes ser cuidadoso, pues puede llegar al punto en el que te juegue en contra. Afortunadamente, tenemos varios consejos para calmar los nervios antes de una carrera.

Como decíamos, controlar esos demonios internos que podrían posicionarte en tu contra antes del inicio de la competición será fundamental para que des lo mejor de ti y, más allá de los resultados, quedes conforme acerca de tu actuación, y listo para comenzar el entrenamiento para otra prueba.

Trucos para pensar positivamente antes de una carrera

La motivación por encima de todo

Ya sea mientras te ejercitas o poco antes de carrera, tienes que pensar en todas aquellas cosas que te motivan, las mismas por las que decidiste dedicarle parte de tu día a día a la preparación, y que serán las que te ayuden a concentrarte en tu objetivo y tener un buen final.

Busca un mantra que te guíe

Para calmar los nervios antes de una carrera, la mayoría de las personas que participan en esta clase de competiciones tienen un mantra de guía. Hablamos de pequeñas frases motivacionales con las que acuerden, que les sirven además para darse ánimos. Puede ser desde “vamos, vamos” hasta un “esto es lo que querías, adelante”.

Olvídate de los registros

Así como dentro la fase de entrenamientos previos debes estar sumamente atento a los registros, durante la carrera es mejor que te olvides de ellos por un rato, porque las sensaciones en estas circunstancias son totalmente distintas, y nada mejorarás si haces comparaciones con otras.

Repasa la preparación

Si has realizado una preparación a conciencia, repasa todos los puntos de ese proceso, aquello de lo que te has privado para llegar al instante cumbre de la carrera, y cómo has luchado contra esos obstáculos que parecían invencibles. La competición es uno más de ellos.

Objetivos cortos

En la medida de lo posible, intenta dividir ese objetivo a largo plazo, que será finalizar la carrera cuanto antes, en pequeños objetivos cortos, centrándote en cumplir cada uno de ellos, para al finalizar la competición, haber alcanzado tus metas sin pasar por esa ansiedad invasiva.

Con estos trucos para pensar antes, sin duda, optimizarás tu rendimiento definitivo.