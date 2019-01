Qué es el blue majik

Es un derivado de la espirulina, una microalga que ya es conocida y que se introduce en la dieta.

El blue majik (o magik) se posiciona como un super alimento de color azul y está de moda, a juzgar por su expansión en las redes sociales. No es que solamente este color quede bien a la hora de hacer fotos gastronómicas, sino que, al parecer, tienen importantes propiedades para la salud.

Es un derivado de la espirulina, una microalga que ya es conocida y que se introduce en la dieta por su elevado contenido en vitaminas y minerales. El color azul se debe a la clorofila y ficocianina que posee.

Blue majik, el alimento de moda

La Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó al alga espirulina como un superalimento, y como el blue majik es uno de sus derivados, aporta algunos beneficios buenos, si bien no hay un estudio científico con seres humanos que corrobore las propiedades que se le atribuyen.

Entre sus propiedades, se establece que es rico en vitamina A y B12, también posee altas cantidades de hierro, actúa como protector gástrico y destaca por reducir la inflamación. Mientras que también le dan otras bondades como que es rico en fenilalanina, un aminoácido que produce una sensación de saciedad que reduce el apetito. De ahí que muchas personas que están realizando dietas vegetarianas, veganas y de reducción de peso lo consideren en sus comidas.

Quienes describen sus beneficios también atribuyen al blue majik como un alimento rico en aminoácidos esenciales y antioxidantes. Esto ofrece una cantidad de beneficios para actuar contra los radicales libres y prevenir la piel contra el envejecimiento prematuro.

¿Cómo se come?

Se suele vender en polvo (por cierto no es nada barato) para poder mezclar con otros ingredientes y poder añadir a zumos, smoothies y otros preparados. Aunque es importante recalcar que ya existen algunos alimentos que lo incluyen. Aunque no se ha investigado sobre sus posibles efectos nocivos, se dice que es mejor no abusar de este alimento.

Como siempre, antes de incorporar el blue majik a tu dieta, si tienes dudas, lo mejor es que consultes al nutricionista. Él te dirá si realmente es recomendable, sus beneficios y si es adecuado para ti, más allá de quedar bien o de tener un color algo peculiar en tu batido habitual.