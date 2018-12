Dieta para mantener tu peso durante la Navidad 2018 sin perderte nada

Con las comilonas de Navidad a la vuelta de la esquina, todos tememos a la báscula cuando terminen las vacaciones.

Con las comilonas de Navidad a la vuelta de la esquina, todos tememos a la báscula cuando terminen las vacaciones. Que si turrones, polvorones, dulces… puedes mantener tu peso si consigues llevar una rutina más o menos estable, pues no hace falta pasarse.

Si quieres seguir disfrutando de estas fiestas, te damos algunas bases para mantener tu peso durante la Navidad 2018.

Ejercicio y más ejercicio

Cuando trabajas, das como excusa que vas atareado para hacer ejercicio. Ahora, que es fiesta, es la mejor época para levantarse y hacer entrenarse. Salir a correr, visitar el gimnasio en días no festivos, nadar o hacer toda clase de ejercicios en casa es la mejor manera de seguir con tu dieta, comer un poco de todo, pero mantenerte en tu peso sin pasarte ni un gramo. ¡Ya no hay excusa!

Sigue con tu rutina, siempre que puedas

La comida de Navidad, Fin de Año… Es complicado seguir una rutina en cuanto a hábitos y comidas, pero no imposible. Todo es proponérselo para que no aumentemos nuestro peso. Esto pasa, especialmente, por desayunar, porque muchas personas se saltan esta primera comida del día pensando en todo lo que van a consumir luego, y se llega con el doble de hambre. El resultado es comer en demasía cuando no hace falta.

Fruta para cenar

Si estos días hay más comidas y cenas de las necesarias, siempre podemos compensar con fruta por la noche o bien con comidas algo más ligeras (ensaladas, pavo a la plancha) el resto de días. La fruta nos ayuda a depurar el organismo y a liberar toxinas.

Aumenta la ingesta de pescado

Estos días hay manjares especiales en las mesas navideñas. Para mantener nuestro peso, nada mejor que optar por la opción de pescado, junto a verduritas y hortalizas, y dejar la carne, los embutidos y procesados a un lado.

Hidratación

Durante la Navidad necesitamos hidratarnos correctamente. Para esto es imprescindible beber agua, especialmente entre comidas o bien antes. Aunque sin pasarse, es recomendable beber de entre 2 y 3 litros diarios y tener cuidado con el alcohol.

Come despacio

Otra de las medidas que hará que no ganemos peso durante la Navidad 2018 es seguir tus hábitos. Como indicábamos antes, es mejor no saltarse el desayuno, de la misma manera que se recomienda comer despacio y masticando bien.

Visita al nutricionista

Si no lo tienes claro y piensas que vas a ganar peso esta Navidad, entonces visita al nutricionista antes de las comilonas, sabrá indicarte lo que tienes que hacer durante estos días.