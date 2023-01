Javier Cárdenas muestra en su programa, Levántate OK, que las casas no faltan en la familia del ex ministro de Defensa socialista José Bono. Y, precisamente, a través de empresas de proveedores del citado ministerio, en las que la familia participa, es como se han hecho con las nuevas cinco viviendas el ex presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha y su hija Amelia.

Las casas compradas por Bono y su hija influencer están situadas en el centro histórico de Toledo, por lo que son de gran valor. Amelia Bono, que obtiene ingresos a través de las marcas de moda que promociona en sus redes y ha aparecido en algún programa de televisión, también figura como accionista de una de las empresas que han comprado los inmuebles.

La familia de José Bono es una piña. Tiene buena relación, incluso, con su ex mujer, la guatemalteca Ana María Albina Rodríguez, vinculada laboralmente con la marca Tous. El matrimonio tuvo cuatro hijos, Amelia, Ana, José y Sofía.

Las cinco casas adquiridas se unen a las posesiones inmobiliarias que los Bono ya tienen, como son un ático en el barrio de Salamanca de Madrid con vistas al Retiro y una vivienda en Salobre (Albacete), el pueblo en que nació.

La primera de las empresas utilizadas es Tojsama 14 SL, administrada por el histórico colaborador de José Bono José Manuel Fernández Peña, alias Chunda, a quien el ex ministro sustituyó al frente de la S.L. en marzo de 2019. La otra empresa utilizada es Tecnove, un fabricante de material de defensa de Herencia (Ciudad Real) con intereses en negocios de logística, energía, construcción, gestión forestal, formación y hostelería.