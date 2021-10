El Gobierno ha declinado proporcionar a Vox los datos que reclamaba en el Congreso sobre el expediente de la ayuda pública de 53 millones de euros que la SEPI otorgó a la aerolínea Plus Ultra: según señala, toda la información es reservada y no se puede dar a conocer a terceros, máxima cuando el caso está siendo investigado en un juzgado y su publicidad puede causar indefensión.

Javier Cárdenas ha estallado al conocer este información en Levántate OK: «Cómo esconden lo que hacen con nuestros impuestos. Es tan escandaloso, ¿imaginan que esto lo hubiera hecho Mariano Rajoy en el peor momento de la crisis que nos dejó el sinvergüenza de Zapatero? En Europa ya no podemos confiar. En lugar de ser los vigilantes de cómo se gastan el dinero, ¿cómo es posible que España dé dinero a una compañía íntimamente ligada a la narcodictadura venezolana. Que un Gobierno se niega a dar los datos sobre unas ayudas que la han pagado con dinero público… ¡Que es nuestro dinero, sinvergüenzas! Roban a manos llenas para dárselo a una dictadura. Y luego os quejáis de los youtubers que se van de España para no pagar a Hacienda. Es indignante».