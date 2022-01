Levántate OK, el morning show de Javier Cárdenas, arranca este viernes con la polémica de los más de 140 okupas que cargaron y atacaron a los mossos al ser desalojados de una nave en Badalona. Un grupo de esos violentos, precisamente, agredió al ex alcalde de la ciudad barcelonesa, Xavier García Albiol. Carlos Cuesta, director adjunto de OKDIARIO, ha destacado la ilegalidad que cometen los citados okupas en las cada vez más violentas okupaciones y desahucios. «Te amenazan en España y no pasa nada», se escandaliza Javier Cárdenas.

Por otra parte, también se ha hablado de los 14 independentistas que llevan más de dos años cortando una arteria principal de Barcelona a diario protegidos por Ada Colau y Pere Aragonés.