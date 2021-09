El escándalo de las menores tuteladas por el Gobierno de Baleares no deja de dar titulares. La presidenta socialista Francina Armengol, sus socios de Podemos y Més callan ante las barbaridades que se están cometiendo con unas menores que dependen y están bajo la protección del Govern. Ni feminismo, ni protección a los delitos de género, en Baleares no se predica con lo que el Gobierno socialcomunista defiende. Irene Montero, en este caso, está desaparecida y no se la espera.

Capítulo aparte merece el tema de la inmigración ilegal. La llegada de pateras a las costas españolas va en aumento. Lanzarote está sufriendo lo que ya vivieron islas como Gran Canaria, la llegada masiva de pateras. Y nadie en Europa pone freno a esta situación. Lo peor de todo es que el futuro de estos inmigrantes ilegales es bastante sombrío. No hay trabajo, no tienen futuro porque en España tampoco hay un mercado laboral que pueda absorber la ingente cantidad de inmigrantes que llegan a nuestro país.