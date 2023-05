Javier Cárdenas te recuerda este lunes en Levántante OK que ya hace tiempo un diputado en el Congreso pidió al Gobierno que explicase cómo la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, ha logrado multiplicar por 100 su patrimonio en tan sólo cinco años. Montero ha pasado en ese tiempo de tener 6.823 euros a 629.969, tal y como reveló OKDIARIO hace unos meses.

Pues ahora, por fin, el Congreso abre una investigación sobre la fortuna de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y es que las últimas declaraciones que hizo estando en campaña y que se originaron cuando una señora se acercó a ella para pedirle explicaciones de cómo con su sueldo podía tener tal casoplón no le han ayudado nada. Ya no por la mala manera y gesto desagradable con el que le contestó a la señora, que sólo quería una explicación, sino porque Irene Montero, le exhortó con rabia que se pudo comprar ese chalet porque su padre había muerto de cáncer y le había dejado una herencia después de haber estado toda la vida trabajando.

El problema está en que su padre falleció un mes después de que ella hubiera comprado la casa, lo que hace que sus malas explicaciones no tengan fundamento alguno. Como ya publicó OKDIARIO, Montero ha llegado a acercar su cara a apenas unos centímetros de la de la mujer, mientras en tono irritado le decía: «¿Sabe por qué, señora?, ¿sabe por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única». Pero no se ha quedado ahí. La ministra ha añadido: «Por eso, y porque tengo una pareja con la que me puedo comprar, con mi dinero, la casa que me dé la gana». Acto seguido, se ha dado media vuelta y ha dejado a la mujer con la palabra en la boca.

La casa de Irene Montero costó 600.000 euros. El inmueble cuenta con unos 268 metros cuadrados sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados y tiene tres dormitorios, dos baños, chimenea, jardín con huerta, una parte zen y un pequeño chamizo como casa de invitados. Además, hizo una reforma en su chalet de Galapagar (Madrid) y no declaró ante el Ayuntamiento todas las obras, ahorrándose así una cuantía importante de impuestos.

Además, Montero también tiene otra casa en Madrid, otra en Ávila, un almacén y dos fincas recibidas en herencia. Pablo Iglesias, un piso de 80 metros cuadrados en la avenida de la Albufera, en Madrid, valorado en 141.500 euros. También un local de 32 metros cuadrados en Vicálvaro, Madrid, valorado en 60.000 euros. Un piso de 60 metros cuadrados de la abuela, en el que vivía el propio Iglesias en Vallecas, Madrid, valorado en 192.000 euros. A esto, hay que añadir un piso en el que vive el padre, en Zamora, valorado entre 170.000 y 210.000 euros, y otro en el barrio de Salamanca, en Madrid, valorado en 352.000 euros. Ahí están, los comunistas de boca.