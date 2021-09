Tras el escrache a Pablo Iglesias, el ex vicepresidente le pide ser duros con los de su propia ideología y que sean críticos. A lo que Javier Cárdenas en Levántate OK responde: «Este es el que alardeaba de libertad». Y Carlos Cuesta da un dato escalofriante sobre las ayudas que aun no han llegado.

Cárdenas también muestra su asombro ante el silencio de los medios de comunicación en Cataluña ante el caos de este fin de semana: «Es Chicago en la época de Al Capone. La limpieza no va con Ada Colau. Y los niñatos de mierda han liado una increíble, donde había menas que cobran más que tu abuela o tus padres jubilados».