La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, imputada por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y fraude en la contratación, defendía hace años en televisión que, en el caso de ser imputada, pondría su cargo en manos de la ciudadanía a través de un referéndum.

Todo era mentira, como explica Javier Cárdenas en Levántate OK: «Mucho comunismo pero amigo cuando llegan al poder… Si Colau no dimite, entonces para qué coño tenéis un Código Ético? Respuesta: para engañar a los que les votan. A estos les mola el comunismo, que consiste en una pequeña élite rica y el resto muy pobres. Y cada vez más pobres porque a los de arriba les gusta vivir muy bien. ¿Que fue la URSS? ¿Qué son Venezuela o Cuba? Mientras Irene Montero entró en política con 7.000 euros y ahora ha multiplicado su patrimonio por 92, tú no has conseguido tanto como ellos. ¿Qué alguien me explica cómo ha conseguido un patrimonio de 636.000 euros?»