Más de un millar de personas han participado este domingo en la concentración en recuerdo de Álex organizada por la asociación de vecinos de Entre Ríos en Lardero. A la cita, «en honor a su memoria y en apoyo de la familia» y en la que también se ha reivindicado «un barrio digno y seguro», ha acudido Gonzalo Martín, tío del niño que apareció muerto el pasado jueves en el número 5 de la calle Río Linares, presuntamente asesinado por Francisco José Almeida.

“Esto no puede ser”, ha dicho el tío abuelo de Álex tras concluir una concentración que ha reunido a algo más de medio millar de personas: “Este asesino canalla tendría que estar en la cárcel de por vida. Queremos que se pudra en la cárcel y no salga jamás. A nuestro Álex ya no nos lo van a devolver”.

En Levántate OK, Javier Cárdenas ha dado su opinión sobre este terrible caso: «Llevo muchos años criticando la legislación vigente que ha dejado en libertad a un depredador sexual en La Rioja. Pero estamos en un país en el que prevalece más el buenismo. Un depredador sexual no tiene cura. Un malnacido como ese no puede salir más de la cárcel. Ante esto las feministas no han dicho nada y no se movilizan porque sólo lo hacen cuando lo dice la voz de su amo».