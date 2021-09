En Levántate OK, Javier Cárdenas ha puesto el grito en el cielo una vez que se conoció el CIS de Tezanos que le daba al PSOE nueve puntos de ventaja más que el PP. «La prensa lameculos fue creada para eso. Recordemos que cuando Sánchez viajó a Estados Unidos destacaron lo guapo que estaba. ¡Alguien a quien no lo recibió ni el alcalde Nueva York! Que no tengan la vergüenza de no criticar eso después de semejante bochorno… «, ha afirmado el presentador de Levántate OK.