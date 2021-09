Javier Cárdenas hace un hoy un contundente repaso de la actualidad en Levántate OK, donde ha repartido más guantazos que Chuck Norris en una de sus películas. Sobre la ‘mesa de diálogo’ de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, ha criticado la retirada de la bandera española cuando comparecía Sánchez tras la reunión de ambas delegaciones. «España no es cualquier cosa», ha dicho Cárdenas, quien ha recordado el ridículo que hizo el presidente español cuando en su reciente viaje a Nueva York no le recibió ni el alcalde de la ciudad.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha entrado hoy en Levántate OK para hablar de la investigación que abrirá Ecuador tras la publicación en nuestro diario de los 2,6 millones en contratos del Gobierno de Rafael Correa a la cooperativa de Podemos Kinema. «A mí choca que nadie de la Fiscalía Anticorrupción haya llamado a OKDIARIO para pedirnos la documentación que estamos publicando, porque ahí hay indicios delictivos más que claros», ha dicho Inda.

Inda ha recordado también que el ‘Pollo Carvajal’, el ex jefe de los Servicios de Inteligencia venezolanos detenido en Madrid, «conoce muy bien la financiación de Podemos, como la conoce Pablo Iglesias».