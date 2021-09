La creatividad de Moncloa para con el presidente no tiene límites. Así lo pone de manifiesto Javier Cárdenas en ‘Levántate OK’ este jueves 16 de septiembre, donde se revela la argucia de Sánchez para no contestar a la oposición en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso. Cárdenas pone de manifiesto cómo Sánchez hace un ejercicio de cinismo para usar cualquier artimaña y tirar balones fuera con el fin de no responder a las preguntas del resto de partidos del arco parlamentario.