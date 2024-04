El Gobierno ve «incompatible con la democracia» que Bildu no condene a ETA pero seguirá pactando con él

El Gobierno de Pedro Sánchez ha arremetido contra Bildu después de que su candidato a las elecciones autonómicas del País Vasco, Pello Otxandiano, no haya condenado a la banda terrorista ETA, asegurando que es «un grupo armado». «Es un negacionismo incompatible con la historia y con la democracia que derrotó al terrorismo», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría. Sin embargo, desde el Gobierno reconocen que seguirán pactando con Bildu para sacar medidas en el Congreso de los Diputados.

«Desgraciadamente en este país todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista, y no reconocerlo así no es sólo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas» ha asegurado. «Y desde luego, demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia, que fue quien derrotó al terrorismo de ETA», ha continuado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

No obstante, desde el Gobierno reconocen que seguirán buscando el apoyo de Bildu para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso. El PSOE ha pactado con la formación de Arnaldo Otegi varias medidas de gran calado como los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los de Otegi también han votado a favor de las dos últimas investiduras de Sánchez. Fuentes internas del Gobierno defienden que el Ejecutivo lo forman dos partidos, PSOE y Sumar, y que no tienen un pacto con Bildu sino que se apoya «en distintas fuerzas parlamentarias» para lograr mayoría en el Congreso.

«ETA fue un grupo armado»

El candidato de Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, se ha negado a condenar a la banda terrorista ETA. «ETA fue un grupo armado. La cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos políticos y yo creo que en este país hemos avanzado muchísimo», ha esgrimiendo este martes en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Otxandiano considera que referirse o no a ETA como una banda terrorista «no es una cuestión fundamental». «¿Pero qué es terrorismo hoy en día? Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo. Podemos discutir sobre las consideraciones en torno al terrorismo, qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA no existe y que a partir de aquí podemos construir el futuro de una forma mucho más compartida», ha apostillado.

Pilar Alegría ha sido interrogada sobre estas declaraciones de Pello Otxandiano en rueda de prensa. La portavoz del Gobierno ha sido preguntada sobre qué había cambiado respecto a la posición habitual de la formación independentista ya que hasta la fecha no ha hecho una condena expresa del terrorismo de ETA. «El Gobierno ha sido absolutamente contundente en la lucha contra la violencia y frente al terrorismo de ETA, y a ese respecto no ha cambiado nada», se ha limitado a declarar.

En el Ejecutivo de Pedro Sánchez consideran que las palabras del candidato de Bildu no van a afectar al resultado de las elecciones autonómicas vascas de este domingo. «Los temas que marcan la campaña son otros», afirman fuentes internas del Gobierno.

«Es un partido progresista»

Varios dirigentes del PSOE se han apresurado en los últimos años a ensalzar a Bildu por sus pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante iniciativas en el Congreso. Desde la Cámara Baja, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, defendió en diciembre de 2023 los pactos de su partido con la formación liderada por Arnaldo Otegi preguntando a la oposición «por qué no empiezan a pensar que Bildu no es el heredero de ETA, sino el reconocimiento de su derrota».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió que Bildu es «un partido progresista democrático de este país» y se felicitó de haber permitido que «se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España», en alusión a Pamplona. Allí, el PSOE apoyó una moción de censura que derrocaba a Cristina Ibarrola, de UPN, y convirtió a Joseba Asiron, de Bildu, en primer edil de la capital navarra.

En septiembre de 2020, Pedro Sánchez legó incluso a «lamentar profundamente» la muerte de un preso etarra, Igor González Sola, condenado en 2005 a 20 años de prisión por su pertenencia a la banda terrorista ETA.

A nivel regional, el PSOE de Navarra de María Chivite también logró quedarse con el Gobierno de la comunidad foral gracias a la abstención de Bildu. Más recientemente, la izquierda abertzale se abstuvo para que el PSOE pudiera aprobar sus presupuestos en Navarra. La portavoz de EH Bildu en la región, Laura Aznal, llegó a reconocer que las cuentas eran «un buen acuerdo y una buena noticia» mientras UPN señalaba que era «evidente» que existía un pacto entre ambas formaciones.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aseguró el pasado mes de junio que «Bildu ha hecho más por los españoles que los patrioteros de pulsera». «Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos, apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados, dignificando la vida de millones de pensionistas españoles, mejorando las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanos, posibilitando unos presupuestos que han materializado todas estas cuestiones», enfatizó en un acto público.