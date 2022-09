Yolanda Díaz y la ‘sovietización’ de la economía

Le ha salido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un tic tan comunista que cualquiera diría que la solución propuesta para bajar el precio de la cesta de la compra -limitar el precio de una serie de productos básicos como el pan o la leche- está inspirada en la sovietización de la economía, fórmula que va contra el libre mercado, se cisca en las reglas más elementales de la competencia y, de paso, vulnera de manera perversa las normas de la UE. Hasta el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, dio un respingo cuando conoció la iniciativa de su compañera de gabinete. Horas después, Díaz matizó y apuntó que su propuesta no es a través de una ley, sino vía acuerdo entre productores, distribuidores y establecimientos. Pero lo que dijo Yolanda Díaz no fue fruto de la improvisación, sino del sectarismo ideológico. Los productores están que trinan, porque siendo la parte más débil de la cadena serían los grandes perjudicados de la brillante idea de la ministra. Lo que les faltaba: producen a pérdidas y la vicepresidenta segunda pretende apretarles todavía más las tuercas topando por decreto los precios

Más allá de que la medida no vea la luz (Europa no lo permitiría nunca), lo que provoca escalofríos es que un miembro destacado del Gobierno de España sea capaz de alumbrar una medida de tal naturaleza. Porque lo propuesto no es otra cosa que el llamado comunismo de guerra. Lo curioso es que este Gobierno es capaz de parir ideas tan disparatadas como esta (una intervención pura y dura del mercado), pero no se le pasa por la cabeza nunca adoptar medidas que sí que están en sus manos y pasan por la bajada del IVA de los productos básicos. Todo lo arreglan metiendo la mano en el mercado, pero nunca reduciendo la carga fiscal que soportan los contribuyentes. El Estado recauda más que nunca, pero de bajar impuestos, nada.