La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aplaudido la rebaja del IVA en la factura del gas del 21% al 5% que ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, la dirigente del PP ha recordado que tanto su partido como el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, lleva reclamando esta medida desde hace meses, a pesar de que Sánchez la ha querido hacer suya.

«La medida claro que es bienvenida, que ojalá venga cuanto antes y que lo haga con muchas más cosas, porque a más rigidez y más impuestos todo se incrementa más. Es lo único sensato que le he escuchado decir», ha señalado Ayuso este jueves en una entrevista concedida a Onda Cero. «Yo siempre he creído en esas rebajas de impuestos, pero Sánchez ha hecho todo lo contrario todo este tiempo. No obstante, esto nosotros desde Madrid se lo hemos pedido desde hace ya ocho meses y recuerdo al señor Feijóo en muchas ocasiones hacer lo mismo. Venimos desde hace mucho tiempo pidiéndolo», ha apostillado.

Feijóo ya la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, propusieron a Pedro Sánchez la rebaja del tipo impositivo en la factura del gas para hacer frente a la crisis. Fue el pasado mes de julio, durante el debate del Estado de la Nación. El dirigente socialista rechazó por aquel entonces aplicar esta medida y ahora se la intenta atribuir. Esta rebaja formará parte del nuevo plan de ahorro energético, que el Ejecutivo pretende aprobar en las próximas semanas, y estará vigente hasta finales de año.

«Siempre lo que es bajar impuestos, creo que es un buen camino, porque, además, esta crisis no sólo es energética. Hablamos de la crisis energética para que luego el señor Sánchez diga que es impuesta por Europa y, por tanto, que él es inocente y lo ha intentado todo pero esta crisis viene acompañada de otras muchas», ha defendido Isabel Díaz Ayuso.

«Nefasta»

A pesar de ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra la gestión del Gobierno de Sánchez frente a esta crisis porque, a su juicio, ha sido «nefasta» al no haber sabido llegar «a las clases más bajas». «Pido al Gobierno de Sánchez que hable a los ciudadanos como personas adultas», ha indicado.

«Está la inflación disparada, las empresas no pueden más, los autónomos están en situaciones muy delicadas, se pagan muchísimos impuestos, hay burocracia excesiva, nunca se flexibiliza el mercado, se invita con el dinero de los empresarios a según qué decisiones, pero esto lo único que hace es siempre incrementar los precios y dificultar la vida de los ciudadanos», ha zanjado Ayuso.