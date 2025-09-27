La X del ‘hermanísimo’, en el búnker monclovita

Continúo pensando que lo más gordo (hasta que se descubran otros detalles) que hemos sabido de las trapacerías sanchistas durante siete años tiene que ver utilizar el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del primer ministro, territorio sagrado, para ocultar a un tipo que trata de engañar al fisco, cobrando, por si fuera poco, un sueldo oficial de un ente público como fue la Diputación de Badajoz.

A lo que hay que añadir que utilizó el recinto del edificio para aparcar su caravana y utilizó la ambulancia medicalizada para llevar al ginecólogo a su amiga japonesa que vivía ahí con él. ¿Se imaginan que esto lo perpetra cualquier jefe de gobierno de cualquier país europeo? Hubiera caído a la hora siguiente de estallar el escándalo con precipitación y deshonra.

Pues bien, nada se ha sabido de la Agencia Tributaria. Porque en ese caso hay una clarísima malversación de caudales públicos. Imagino que el tribunal que va a juzgar al señor Azagra (sic) tampoco tendrá en cuenta esto último que hemos sabido a propósito de la utilización del poder político de su hermano para beneficio exclusivo de los miembros familiares. En cualquier caso, cuatro jueces, con la instructora Biedma a la cabeza, han entendido ya que hay una X en el caso hermanísimo y que detrás de esa X sólo se puede esconder y se esconde Pedro Sánchez.

Soy de los que creen que ni una condena de su hermano y del jefe de los socialistas extremeño, ese petimetre enredador y embacaudor políticamente, ni siquiera otra para su mujer Begoña Gómez empujarán a Sánchez a presentar su dimisión y hacer mutis por el foro. Hay demasiados intereses de tantas personas en juego…

Será la historia la que le coloque la X con deshonor encima de la testa. Y entonces la misma persistirá per in seculam seculorum…