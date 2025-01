Weber: «Los europeos no pueden creer lo que pasa en España»

El jefe del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, líder del Grupo mayoritario en el Europarlamento, ha hecho unas declaraciones realmente importantes y que, en efecto, reflejan el sentir general (no escribo «unánime») en los ambientes europeos.

«Cada vez se parece más a Orbán (Hungría) e incluso en determinados asuntos le supera», subraya a este columnista un destacado embajador comunitario.

Los líderes europeos están seriamente preocupados, aunque no lo expresen mayormente en público por razones tan obvias como entendibles, ante un Gobierno que representando a la cuarta potencia de la UE no tiene reparo alguno en ir por corto y por derecho al control de todas las instituciones públicas, intentar someter a jueces y fiscales y poner sordina a los medios de comunicación que no controlan, porque los que controla (Rtve, Efe, canales de televisión privada, Prisa y otras webs de menor cuantía) no pierden un segundo en oficiar como voceros del poder residenciado básicamente en el Palacio de La Moncloa.

Por si faltara algo, ahí está la reciente okupación de Telefónica, empresa privada, donde sus accionistas privados no han tenido más remedio que doblarse ante la presión insoportable del sanchismo; es el caso de Caixabank. ¡Una vergüenza!

Nada tiene de extraño que haya ya muchos exiliados venezolanos entre nosotros (800.000) que alertan a los españoles respecto a algo obvio: «Así empezó el chavismo en nuestra patria».

La okupación de la primera empresa transnacional española, Telefonica, no es un simple intercambio de acciones, ni tiene nada que ver con garantizar la soberanía del país frente a extranjeros, porque ha sido el Gobierno el que ha permitido a un fondo de Arabia Saudita entrar a saco en ese accionariado. Recordar que su presencia en la operadora se ha hecho con el dinero de los contribuyentes.

Tiene que ver con la publicidad y a través de esa inversión controlar los medios de comunicación críticos. Informaciones muy seguras llegadas hasta este Palo Alto confirman que los sanchistas ubicados en Moncloa llevan presionando a los ex directivos de la compañía para que cancelaran todo tipo de publicidad en los medios críticos, especialmente, los digitales a los que suelen referirse los voceros como «pseudomedios».

¿Son homologables estos procederes a la luz de los valores democráticos europeos? Sin jueces independientes y medios libres el sistema se puede calificar de dictadura o autocracia si lo prefieren. Lo de Sánchez empieza a ser un problema, principalmente para los esquilmados contribuyentes españoles y, por ende, también para el resto de las democracias europeas.

Sánchez es ególatra, mentiroso, manipulador, intervencionista, autócrata… Vamos, lo más parecido a Donald Trump, en pequeñito, claro.