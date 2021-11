Es verdad que la última encuesta de Data10 para OKDIARIO sigue dando al PP una ventaja sensible sobre el PSOE, que sigue plano y sin remontar. A día de hoy, dan los números para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa con el apoyo de Vox, que mantiene intacta la fidelidad de sus votantes y muestra una evidente fortaleza, pero haría bien Pablo Casado en no confiarse y resolver sin dilación el problema abierto en el seno del partido a cuenta de la decisión de Isabel Díaz Ayuso de aspirar a la presidencia del PP de Madrid. El electorado es especialmente sensible a las desavenencias internas, de modo que urge cerrar una vía de agua que, aunque todavía no se traduzca de forma nítida en los sondeos, puede comprometer seriamente las aspiraciones populares.

Y es que perderse en pendencias internas cuando enfrente el socialcomunismo está dilapidando el presente y el futuro del país es inaceptable. En horas como esta, colocar los egos y los personalismos por encima del interés general es especialmente grave. Pedro Sánchez no merece el balón de oxígeno que le está dispensando el PP con una crisis que ya pasa de castaño a oscuro. La encuesta de OKDIARIO no debería llevar a Casado a la autocomplacencia, sino a entender que la oportunidad más que real de un cambio de Gobierno no puede dilapidarse por una absurda pelea de patio de colegio que revela muy poca madurez política. El PP lo tiene todo a favor, pero si insiste en convertirse en el mayor enemigo de sí mismo lo terminará pagando caro por frustrar las esperanzas de millones de votantes con guerras fratricidas.

De modo que el resultado de la encuesta publicada por OKDIARIO debiera servir de reflexión a Pablo Casado para cerrar cuanto antes esta crisis. No hacerlo y centrar todas las energías en seguir combatiendo políticamente al socialcomunismo sería un acto de irresponsabilidad manifiesto.