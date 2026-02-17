La Universidad de Baleares es la ‘Stasi’ del separatismo catalán

Por esas cosas inexplicables de la vida, la Universidad de Baleares está rendida al separatismo catalán hasta el punto de que ha exigido que se mantenga el veto al español. El rector, Jaume Carot, se plegó hace tiempo a los espías del catalán, la denominada Plataforma per la Llengua, que denuncia a los profesores universitarios que no usan esta lengua, para tratar de imponer que el 35% de clases sean en catalán. Esto de que una universidad pública beba los vientos por el separatismo como si todavía siguiera mandando la izquierda es para que algunos, llevados de una pusilanimidad extrema, se lo hagan ver, porque ya está bien. Lo último que se han inventado es una encuesta para los alumnos de doble grado en la que se les pide que revelen a qué partido político votan, algo que es absolutamente ilegal y que defienden con el argumento de que los resultados de dicha encuesta serán anónimos y tratados con la más absoluta confidencialidad. Sí, pero les piden el correo y su número de alumnado, por lo que estarán identificados. Lo que votan los alumnos no debería importarles nada y si lo hacen es porque algo traman. Una universidad pública tomada por el separatismo catalán preguntando a sus alumnos qué opción política prefieren es para echarse a temblar, porque con independencia de que sea una intromisión intolerable, se presta a la sospecha de que los datos de la encuesta sean utilizados con fines torticeros y siempre, por supuesto, al servicio de la causa del catalanismo.

Por mucho que la Universidad de Baleares haga uso de un margen de autonomía evidente respecto al poder político actual -cuando gobierna la izquierda, sin embargo, van a pachas- parece obvio que alguien debería decirles que, por muy autónomos que sean, hay cosas que exceden sus competencias. Y una de ellas es esta. El voto de los alumnos es secreto y someterles a un tercer grado a través de una encuesta es intolerable. Porque nadie pregunta a quién vota el rector. Aunque es fácil adivinarlo.