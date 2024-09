Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 8 al 14 de septiembre de 2024

BAJA: Begoña Gómez

Polémica esposa del presidente del Gobierno de España, por no acusar recibo tras llegarle de la Universidad Complutense de Madrid la decisión de no renovarle la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que, desde el 30 de octubre de 2020, codirigía. Al carecer de titulación alguna universitaria oficial no puede ser directora. La decisión se ha trasladado, también, a los patrocinadores La Caixa y Reales Seguros. Como consecuencia del ilegal nombramiento de Begoña, con el único mérito de ser vos quien sois, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, responsable de la puesta en marcha de la cátedra, mantiene hoy la condición de investigado, aunque debería haber sido cesado por el daño reputacional que ha hecho a la Universidad.

SUBE: Julia Navarro

La querida periodista y afamada escritora, que esta semana ha presentado con gran éxito en el Ateneo de Madrid y amadrinada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, su nueva novela El niño que perdió la guerra (Plaza y Janes). Se trata de la novena publicada junto con (La hermandad de la Sabana Santa, en 2004; La Biblia de barro, en 2005; La Sangre de los inocentes, en 2007; Dime quien soy, en 2010; Dispara, yo ya estoy muerto, en 2013; Historia de un canalla, en 2016; y Tú no matarás, en 2018.

SUBE: Beatriz Cortázar

La brillante periodista de la crónica social que ha contraído matrimonio la pasada semana con el abogado penalista Javier Díaz Aparicio, en un acto íntimo y sencillo ante el notario Álvaro Lucini Mateo. Actuaron de padrinos la madre del novio, doña Josefa Aparicio y el periodista, amigo y compañero de la novia Carlos Pérez Gimeno. Vaya este comentario como mi felicitación y regalo a la querida novia, deseándoles larga vida de pareja. Sólo un reparo: ¡hay que casarse con corbata, querido Javier!

SUBE: Mario Niebla

Fundador y director de la revista de vida social andaluza Escaparate, desde 2006, que acaba de celebrar la gala de su XVIII edición de los Premios. La fiesta tuvo lugar en el emblemático Muelle de la Sal, junto al Puente de Triana sevillano. En esta ocasión contaron como padrino de honor al archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, y como madrina a Victoria de Hohenlohe-Langenburg, duquesa de Medinaceli. Los premiados fueron, entre otros, el modisto Ángel Schlesser, el seleccionador de fútbol Luis de la Fuente, el escritor Andrés Amorós, la joyera Cristina Yanes, el comunicador Carlos Sobera y el periodista José Ribagorda. Asistieron el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, los duques de Feria, Beatriz de Orleans, Gunilla von Bismack, Ágatha Ruiz de la Prada, Eugenia Martínez de Irujo, Antonia Dell´Atte, Victorio y Lucchino, María del Monte, Pascua Ortega, Eduardo Inda, director de OK diario, Paloma Segrelles y muchos más. Todo un éxito en este final de verano largo y caluroso.