El socio madrileño de Rufián: ‘consejos vendo que para mí no tengo’

El diputado autonómico y portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, quien presentará hoy junto a Gabriel Rufián el proyecto de configuración de una nueva izquierda alternativa, es un tipo particular, por no llamarle directamente jeta. Y es que Delgado ha reclamado en un tuit no pedir créditos a los bancos para dejarles sin negocio y, de paso, poder trabajar con independencia. Fastuoso, porque Delgado se ha comprado un piso en Móstoles con una hipoteca de 206.800 euros concedidos por una entidad bancaria. O sea, que mientras pide no endeudarse con los bancos, la nueva esperanza de la izquierda alternativa predica con el ejemplo y se endeuda por un periodo de 30 años con un banco. Y dado que su argumento para no pedir préstamos es que quiere trabajar con independencia, habrá que convenir que ya es a todos los efectos un trabajador dependiente, como todos o casi todos, por cierto. Esta es la izquierda alternativa, todo un ejemplo de hipocresía que conmueve por lo fácil que se les pilla. Delgado fue durante un tiempo el azote de la izquierda radical contra los fondos buitre, precisamente cuando él vivía de alquiler en uno de ellos.

Ahora ha pasado a ser propietario -con su sueldo público de cerca de 85.000 euros al año puede permitírselo, a diferencia de otros con mucha peor suerte-, pero al tiempo que se endeuda con un banco durante las próximas tres décadas, tiene el cuajo de recomendar en sus redes sociales que la gente renuncie a pedir créditos para poder ser profesionalmente independientes. No se sabe qué concepto tiene de la independencia el socio de Rufián, pero lo que ha quedado meridianamente claro es que no defiende una izquierda alternativa, sino a la misma izquierda de siempre: esa que practica el «consejos vendo que para mí no tengo». Ahí lo tienen: reclamando no endeudarse con los bancos -como si fuera muy fácil- y pasando como el primero por la ventanilla del banco. Un jeta redomado.