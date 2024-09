Cuando don Helenio Herrera bravuconeó al decir «ganaremos sin bajar del autocar», no sabía que llegaría un día en que no habría tiempo ni para eso. De un autocar a otro, de Sevilla a Valladolid, en el caso del Mallorca para visitar un campo trampa. Hoy sería «sin bajar del avión».

Sorprende la trayectoria del «Pucela», sin encajar un solo gol en el Nuevo Zorrilla por los 15 recibidos fuera, pero Pezzolano, efímero ex jugador bermellón y residente en Palma durante una etapa de su vida, conjuga una escuadra que lucha incansablemente, con ciertas individualidades a vigilar y que, en apariencia, baja mucho lejos de su feudo, pero no es fácilmente sometido en él.

Tiene mucho peligro en ambas bandas. Luis Pérez, lateral que llegó a sonar para el Barça, comparte la suya con su homónimo Kike. Por el otro lado Lucas Rosa y Raúl Moro, ¡ojo!, aunque también puede salir Machis tras su paso por Granada y Cádiz. El exmallorquinista Amath fue sustituido el martes en el Sánchez Pizjuán, pero está disponible. En punta puede jugar el ex del Getafe, Latasa, un delantero que no rehúye el choque, con Meseguer y Mario Marín al timón de la nave. Con la duda del ex del valencia Amallah y recuperado Anuar, son bajas Javi, Cenk y De la Hoz.

Arrasate ha tenido que convocar al chaval Wade, del filial, debido a la baja de Valjent, con molestias igual que Asano. Llabrés, más cerca de la recuperación, Van der Heyden y Muriqi completan el parte de la enfermería en Son Bibiloni. A partir de ahí se admiten apuestas por aquello de las rotaciones, si las hay. Salvo para Raillo y Copete en el centro de la zaga, puede cambiar todo lo demás en función del dibujo y el estado físico de los jugadores, salvo los que no salieron o lo hicieron solo unos minutos en el Benito Villamarín.

Pita Munuera Montero, el jienense de 41 años que le fue bien al Mallorca la pasada temporada (0-1 en Vigo y 2-1 al Rayo en Palma). Es un buen árbitro pero, ¡cuidado!, no tolera protestas salvo que seas Bellingham, de lo cual puede dar buena cuenta Raillo, expulsado en Copa contra el Girona. Internacional, fue segundo del Trofeo Guruceta por detrás de Alberola Rojas. Cumple su novena temporada en Primera. En el VAR, Del Cerro Grande.