Sigan la pista a los clientes de Iván Redondo

Iván Redondo Bacaicoa, el inventor a la vez, dicen, del bombero extremeño y del más formidable líder mundial que vieron los tiempos, que responde por el nombre de Pedro Sánchez, que después de sentarle en la peana le pegó un puntapié histórico, ha vuelto, como todo el mundo sabe, a compaginar sobre The Situation Room con el oficio que le ha hecho millonario, esto es, vender estrategias político/empresariales no exentas de humo de varios colores.

Por de pronto, su gran profecía, aquella que colocaba a Yolanda Díaz en la cúspide del poder, no tiene visos de convertirse en realidad. Es cierto que el gurú del precipicio escribe, pero no habla. Y debería. Una persona que coadyuvó –de eso no hay duda- a cambiar abruptamente la historia de España (por precio, naturalmente), debería, como mínimo, tener algo más de respeto a los contribuyentes que llenaron sus arcas.

Corren rumores –antesala de las noticias- de que ahora asesora y cobra de empresarios y entidades a las que ayudó de alguna forma durante su paso por La Moncloa. Vive Dios que he intentado por todos los cauces sustanciar nombres, apellidos y marcas de los que han recurrido a sus servicios. Es una labor tan ardua –aunque al final terminaremos por saberlo todo- como su determinación para desde el poder poner sordina a los periodistas que no le bailaban el agua y pedir a los editores sus cabelleras. De conocer esos dadivosos nombres, podríamos concluir asuntos de interés acerca de la ética aplicada.

De Redondo, jesuítico de boina al fin y a la postre, se puede esperar cualquier cosa. Si cobró más de 400.000 euros de la caja de Bárcenas por nada (o casi) en 2008, no quiero imaginar el platillo que puede pasar tras llevar a Sánchez al Olimpo. Dicen que el jefe de la patronal catalana no andará muy lejos, aunque tengo acreditado que para menesteres comunicativos y de imagen tiene a un conocido personaje de militancia en el PSC, amigo íntimo, por lo demás, del susodicho. ¿Anda detrás del acoso y derribo a Garamendi? Por sus clientes los conoceréis… Sigan la pista.