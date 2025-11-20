Sánchez ‘handsome’ el tiktoker

TeleSánchez, o sea TVE, se está empleando a fondo para que el PSOE no pierda un solo voto, y ha llenado la parrilla de fans – que digo fans, admiradores, esclavos, siervos – de Mr. Handsome. Los diferentes programas, desde David Broncano a Javier Ruiz, compiten para ver quién es más sanchista y quién da más palos a la «fachosfera», a la «extrema derecha» o a la «derecha extrema». Desde el Granma cubano no se veía tanto fervor hacia un ‘amado líder’, en este caso nuestro presidente enamorado. Enamorado de sí mismo, porque a Begoña cada vez la esconde más. Ante todo, evitar nuevas fugas de votos, que si Tezanos sigue hinchando el CIS va a acabar con las reservas nacionales de helio.

Pero como con TVE y la legión de medios de comunicación propios y concertados – con la muy hacendosa La Vanguardia al frente, siempre al rescate de quién más manda – no tienen bastante para evitar que la intención de voto de la ‘coalición progresista’ este en mínimos, las mentes pensantes socialistas han decidido que Apuesto Peter luzca su palmito ante la gente joven, para reeditar la exitosa campaña del 2023 que le llevo del set de la pija y la quinqui a mantener su estancia en Moncloa. Comenzó con una entrevista en una emisora que dejó de ser joven hace décadas – Radio 3 –, y ha continuado mostrando su ‘simpatía’ natural sonriendo con su dentadura de piraña en TikTok recomendando un libro y un disco.

Aunque luce un poco demacrado, en su línea propagandística otoño-invierno de «presidente demacrado por el acoso de la extrema derecha y la derecha extrema», lo de recomendar un libro de Javier Cercas queda de lo más viejuno del universo. No veo a los habituales de TikTok arrasando las librerías en línea para seguir el consejo literario de Bello Boy. Lo de hablar del último trabajo de Rosalía tiene más sentido, pero parece tan impostado que tiene el mismo efecto que si recomendara un disco de efectos de sonidos de un taller de bricolaje. Esperábamos más de él: algo así como un perreo con Inés Hernand, Silvia Intxaurrondo o Chiqui Montero vistiendo camisetas de Free Palestine o «María Guardiola es Vox». Eso sí lo hubiera petado en TikTok, sobre todo si de fondo se hubiera visto el bailecito de Gabriel Rufián con un símbolo de oro del dólar colgado del pecho.

Esperamos mucho de las mentes pensantes socialistas para que TikTok se convierta en una red sanchista que dé el impulso necesario para que Sexy Pedro siga en Moncloa hasta que su sonrisa de tiburón se momifique. Como dudamos que el mecánico de TikTok o el Dandy de Barcelona estén por la labor de apoyar al Bello Enamorado los gurús de Moncloa tendrán que tirar de Sarah Santaolalla imitando a Esperansa Grasia o de Xabier Fortes haciendo balconing con un tanga rojo-PSOE. Vídeos que se harán virales y que estarán llenos de mensajes que empoderan del estilo «Con Pedro construiremos tres millones de viviendas» o «Pedro, Pedro, Pedro, Pedro Pé, el mejor constructor de Santa Fe». Tezanos va a darle al PSOE 345 escaños, tres a Bildu y un par a Rufián. Disfrutará tanto que lo contará como polvo. Hasta Salvador Illa sonreirá, con grave riesgo para su mandíbula, que se puede desencajar por la falta de uso. Yo, por si las moscas, ya me he creado una cuenta en TikTok para disfrutar de la labor de la legión de guionistas que van a intentar que Buenorro Sánchez sea guay para unos jóvenes a los que no ha podido comprar ni con viajes low-cost, ni con bonos ‘culturales’ y a los que va intentar tomar el pelo haciendo el payaso en redes.