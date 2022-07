Pedro Sánchez aplaza su asalto al INE tras el 'toque' de la Comisión Europea

La intención del Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la ministra de Economía, Nadia Calviño, era clara: relevar al presidente del INE, Juan Rodríguez Poo, y poner en su lugar a un hombre de su confianza, Israel Arroyo, ex número 2 del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, quien, por cierto, se ha caracterizado por cuestionar y poner en duda los datos estadísticos del INE. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, harto del acoso del Ejecutivo socialcomunista, presentó su dimisión antes de que fuera relevado. La operación del Gobierno quedó así en evidencia y el personal del INE cuestionó el plan de Sánchez. La polémica llegó a oídos de los asesores estadísticos de la Comisión Europea, que apoyaron el trabajo de Juan Rodríguez Poo, y expresaron su temor a que el Gobierno asaltara el organismo estadístico.

De nuevo, la UE ha frenado los intentos del Gobierno de asaltar una institución. Sánchez, que tenía previsto nombrar al nuevo presidente del INE, ha tenido que recular ante la nada velada advertencia comunitaria. Lo que parece probable es que Arroyo, el hombre elegido por Calviño para tomar la institución y ponerla al servicio del Gobierno, no sea el elegido. Su designación sería un escándalo. Es probable que Arroyo tampoco esté ya por la labor, vista la magnitud de la polémica. Así que el Ejecutivo parece decidido a tomarse su tiempo y a proceder al relevo cuando amaine la tormenta. Que el Gobierno haya reculado de forma temporal no significa en modo alguno que vaya a cesar en su intento de asaltar el INE. Lo lleva en la sangre y cuando las aguas vuelvan a su cauce volverá a intentarlo. Y es que no soportan que las instituciones del Estado actúen con criterios de independencia y autonomía. Por fortuna, el caso ha llegado a la Comisión Europea y Sánchez se ha echado atrás. Aunque sea para tomar impulso y volver a las andadas