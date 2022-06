El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Rodríguez Poo, ha presentado a su equipo directivo su dimisión este lunes por motivos personales.

La decisión de Rodríguez Poo se produce tras los intensos rumores de que el Gobierno buscaba relevarlo.

La noticia se da el mismo día que la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha cargado contra las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de acabar con la independencia del INE por el hecho de que las cifras publicadas por el organismo autónomo de algunas estadísticas relevantes como el PIB, el IPC o el desempleo no están en sintonía con las previsiones económicas del Ejecutivo. Un ataque insólito de una asociación que difícilmente se pronuncia en estos términos.

El Ejecutivo ha confirmado, mediante un comunicado, que Rodríguez Poo deja su puesto como máximo responsable del INE por «motivos personales» y ahora abre un proceso de sustitución para este cargo que la Vicepresidencia Económica «espera cerrar en las próximas semanas».

En este sentido, el Gobierno ha adelantado que en las próximas semanas, con la aprobación por el Consejo de Ministros de un nuevo Estatuto para el Instituto y el relevo en la presidencia del organismo, se continuarán con las reformas «para reforzar y modernizar el Sistema Estadístico estatal», que ya han alcanzado «un hito fundamental con la aprobación en el Parlamento de una modificación de la Ley de la Función Estadística Pública».

El departamento que lidera la vicepresidenta primera Nadia Calviño ha destacado que Rodríguez Poo «ha sido el principal impulsor de este proceso de transformación desde su nombramiento en octubre de 2018» y ha reiterado que las reformas «facilitarán la utilización de nuevas fuentes de información basadas en registros administrativos y Big Data, mejorando la calidad de las estadísticas y reduciendo la carga de respuesta para las empresas y ciudadanos informantes».

Las mismas reformas, según el Gobierno, estarán «plenamente alineadas con el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas» y las iniciativas de adaptación de los sistemas estadísticos europeos «a la mayor disponibilidad de datos que permite la economía digital y a las nuevas exigencias de calidad de los ciudadanos».

Nuevo estatuto y estructura

Asimismo, el Gobierno ha recordado que está prevista la aprobación de un nuevo estatuto de estructura y funcionamiento del INE -el actual data de 2001- para «reforzar sus capacidades y adaptarlas a las nuevas necesidades y modelos de trabajo y hacerlo en un entorno de máxima eficiencia y calidad, de acuerdo con los criterios exigidos por el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas oficiales».

La nueva estructura, ha explicado Vicepresidencia, aglutina «todos los productos estadísticos en dos direcciones generales»: la dirección general de Estadísticas Económicas y la dirección general de Estadísticas de la Población, «de forma que en cada una de ellas se armonizarán métodos y procedimientos adaptándolos a los diferentes requisitos que el estudio de cada ámbito exige, garantizando la eficiencia en el tratamiento y la consistencia en los resultados».

En segundo lugar, las diferentes fases del proceso de elaboración de las estadísticas se concentrarán en la dirección general de Planificación Estadística y Procesos, con el fin de armonizar los tratamientos estadísticos y facilitar una infraestructura común que permita un desarrollo más estandarizado, eficiente y de calidad de todos los productos y servicios estadísticos.

En tercer lugar, se crea la subdirección general de Formación e Impulso a la Investigación con el fin de reforzar la colaboración con el mundo de la investigación, «de gran valor para la modernización de la estadística pública», según Economía, y maximizar el valor añadido de la reutilización de datos,

Elegido en 2018

El Consejo de Ministros nombró en octubre de 2018 a Rodríguez Poo al frente del Instituto de Estadística. Rodríguez Poo es catedrático de la Universidad de Cantabria y entró en el cargo en sustitución de Gregorio Izquierdo, que lo ocupaba desde diciembre de 2011.

Rodríguez Poo, nacido en 1964, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y doctor en Economía por la Universidad Católica de Lovaina.

Asimismo, es catedrático de Econometría en la Universidad de Cantabria desde 2005 y antes lo fue en la de Zaragoza. Entre 2004 y 2011 dirigió el Instituto Cántabro de Estadística y ha participado en la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica por designación del Gobierno de Cantabria.

Críticas del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer una «huida hacia delante», intentando controlar varias instituciones como el INE, además del Tribunal Constitucional o Indra, mientras su Gobierno se «desmorona» día tras día.

Feijóo ha acusado a Sánchez de buscar una «nueva versión» de «el estado soy yo», lo que a su juicio es una «muestra de debilidad» y ha lamentado que cuando el PP gobierne no solo le tocará arreglar el «desaguisado» económico, si no también el «desaguisado diplomático» de un Gobierno «que no sabe si está en contra o a favor de la OTAN».

Además, ha reprochado que Sánchez solo quiera al PP para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y no acerca de la economía o la política exterior en lo que a su juicio es una «utilización un poco abusiva de la oposición». Además, ha criticado que en medio de la negociación anunciasen una nueva reforma del CGPJ que a su juicio persigue el control del TC.