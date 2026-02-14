RTVE: ¿Quién manda? ¿Fondos europeos para Cintora?

El carajal interno en RTVE es de aurora boreal. Y el exterior no resistiría el paso de un fiscal por la cuenta de ingresos y gastos. Pero no hay viernes negros, eso sí, ni lunes al sol. Son una troupe en forma de banda repartiéndose el jurdó a manos llenas.

Hace tiempo que escribí algo que algunos de los lectores saben que es cierto. Que el poder del tal José Pablo López, tan ufano, tan orondo (sic), tan simple en sus deudos, se limita a ser un mandao de quiénes le pusieron ahí. Básicamente, los chiquelos de Moncloa y, ¡ojo!, Pablo Iglesias, a quien devuelve a diario sus desvelos por él cuando estaba en el arroyo.

No se puede entender de otra forma la continuada presencia del que fuera fundador de Podemos, además, de sus largos nombres colocados en cualquier instancia de RTVE. Porque no hay otro político de ninguna otra formación que tenga más ancho el derecho a la libertad de expresión en la radiotelevisión pública que el joven Iglesias. Cuentan que recientemente tuvo una discusión a voz en grito con Cintora, delante de cinco periodistas, y recordó al mefistofélico soriano que se ande con cuidado y no olvide nunca la razón por la que se lleva 3.100 euros diarios (o algo más) procedentes de los impuestos, entre otros, de aquellos que a duras penas llegan a final de mes… ¡Cosas de nuevos ricos! Sin olvidar tampoco que esa productora de tan singular programa, Big Bang, es propiedad de dos señores condenados por delitos graves cuando abrevan en Mediaset.

El tema se ha puesto feo para los manejos de euros en esa casa. Al parecer y presuntamente, se están usando fondos procedentes de la UE (Nextgenerations) para fatigarlos en un programa de «entretenimiento». ¡Vivir para ver! ¡Cómo son estos progres de riñón bien cubierto! Y pudiera ser que, por una vez, la UE abriera una investigación para llevarse por delante a los manirrotos.

El doctor Mariano Barbacid combate desesperadamente el cáncer de páncreas sin un maldito ochavo público. Es tal su credibilidad, su fuerza y su carisma que con un solo llamado al pueblo llano y en ocho días reúne donativos procedentes de más de cien mil modestos y generosos españolitos. Toral, 3,5 millones necesarios para avanzar en tan decisivo objetivo humano y transnacional que nada tiene que ver con un programa de «entretenimiento», que de eso nada de nada.

Los unos y los otros. Lo necesario y justo frente a lo superfluo y fatuo.

¡Qué pedazo de progresistas…!