Regularización de inmigrantes: papeles a cambio de votos

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública y secretario general de los socialistas madrileños, les ha explicado a varias asociaciones de inmigrantes, en la sede del PSOE de Madrid, cómo será eso de la regularización masiva. Tampoco es que necesitara extenderse, porque en realidad los únicos requisitos que se exigen son acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y llevar residiendo en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. Y como prueba valdrá cualquier tipo de documento, desde una cita médica, un título de transporte, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero. Más o menos lo que vino a decirles López es que cualquier cosa vale y que estuvieran tranquilos, porque ya se encargará el Gobierno –por la cuenta que le tiene– de hacer la vista gorda y permitir que quien quiera acogerse a la medida cuente con la colaboración del Ejecutivo.

En realidad, el líder de los socialistas madrileños les tranquilizó tanto que ni siquiera tener antecedentes penales es inconveniente, porque bastará con una «declaración responsable» que nadie verificará, de modo que si algún inmigrante tiene un pasado delictivo, este Gobierno no se va a poner a investigar. Pedro Sánchez lo que quiere son votos y antepone el interés suyo y el de su partido a la seguridad. El mensaje es claro: si declaran haber pedido el certificado de penales en sus países de origen o donde hubieran residido con anterioridad y no reciben respuesta, el Gobierno «entenderá que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países». Y para aquellos inmigrantes irregulares que están inmersos en procesos judiciales tampoco habrá problemas: no serán expulsados salvo en caso de cometer delitos graves. En resumidas cuentas que López lo que vino a decirles a las asociaciones de inmigrantes es que la regularización era un coladero y que valoraran lo mucho que este Gobierno está haciendo por ellos. O sea, que votarán al PSOE.